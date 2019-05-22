Synthetic Bars EA

Идея советника



Советник строит синтетические бары. Эти бары физически не отображаются на графике - весь учёт идёт внутри советника в массиве. Это некий аналог Ренко - новый бар строится только после того, как цена прошла определённое расстояние. Таким образом полностью выкидывается время из расчётов - один бар может формироваться 30 минут, а может быть, что за одну минуту сформируются сразу несколько баров: например при сильном движении цен.

ВНИМАНИЕ: тестирование необходимо проводить ТОЛЬКО в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков"!!!

Как происходит расчёт синтетических баров



На расчёт влияют два параметра:

Step Size , in pips (1.00045-1.00055=1 pips) - минимальный размер бара

, in pips (1.00045-1.00055=1 pips) - минимальный размер бара Number of steps - количество баров подряд, для формирования торгового сигнала

Например если задать Number of steps равным 2, то это означает при двух барах вверх сигнал BUY и наоборот при двух барах вниз - сигнал SELL.

Для первого приближения рекомендую оптимизировать такие параметры:









Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Reverse - переворот торгового сигнала

- переворот торгового сигнала Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала