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Советники

Synthetic Bars EA - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1974
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Идея советника

Советник строит синтетические бары. Эти бары физически не отображаются на графике - весь учёт идёт внутри советника в массиве. Это некий аналог Ренко - новый бар строится только после того, как цена прошла определённое расстояние. Таким образом полностью выкидывается время из расчётов - один бар может формироваться 30 минут, а может быть, что за одну минуту сформируются сразу несколько баров: например при сильном движении цен.

ВНИМАНИЕ: тестирование необходимо проводить ТОЛЬКО в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков"!!!

Как происходит расчёт синтетических баров

На расчёт влияют два параметра:

  • Step Size, in pips (1.00045-1.00055=1 pips) - минимальный размер бара
  • Number of steps - количество баров подряд, для формирования торгового сигнала

Например если задать Number of steps равным 2, то это означает при двух барах вверх сигнал BUY и наоборот при двух барах вниз - сигнал SELL.

Для первого приближения рекомендую оптимизировать такие параметры:

Synthetic Bars EA


Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Take ProfitStop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.

    RSI exhaustive search RSI exhaustive search

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