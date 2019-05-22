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Synthetic Bars EA - эксперт для MetaTrader 5
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Идея советника
Советник строит синтетические бары. Эти бары физически не отображаются на графике - весь учёт идёт внутри советника в массиве. Это некий аналог Ренко - новый бар строится только после того, как цена прошла определённое расстояние. Таким образом полностью выкидывается время из расчётов - один бар может формироваться 30 минут, а может быть, что за одну минуту сформируются сразу несколько баров: например при сильном движении цен.
ВНИМАНИЕ: тестирование необходимо проводить ТОЛЬКО в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков"!!!
Как происходит расчёт синтетических баров
На расчёт влияют два параметра:
- Step Size, in pips (1.00045-1.00055=1 pips) - минимальный размер бара
- Number of steps - количество баров подряд, для формирования торгового сигнала
Например если задать Number of steps равным 2, то это означает при двух барах вверх сигнал BUY и наоборот при двух барах вниз - сигнал SELL.
Для первого приближения рекомендую оптимизировать такие параметры:
Подробнее о настройках советника:
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Возможность полного программирования условия торгового сигнала.Simple trailing
Простой трейлинг для прибыльных позиций
Советник размещает отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop. При срабатывании ордеров запускается трейлинг позиций.SuperTake
Последовательное открытие позиций в зависимости от финансового результата и настроек