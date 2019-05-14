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VR---GAP - эксперт для MetaTrader 5

VOLDEMAR
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1976
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Автор идеи - Vladimir Pastushak

автор кода mq5 - barabashkakvn

Идея торговой стратегии

На каждом новом баре проверяем есть ли геп - разность между ценой закрытия Close бара #1 и ценой открытия Open бара #0. Если геп есть и он больше или равен заданного Gap, in points - открываем позицию в зависимости от параметра реверса Reverse.

Тейк профит задаётся как коэффициент (Take Profit coefficient) от Стоп лосс. Тейк профит рассчитывается как Стоп лосс * Take Profit coefficient.

VR---GAP


Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Take ProfitStop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

    CCI Divergence EA CCI Divergence EA

    Торговая стратегия на основе дивергенции по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI)

    VR Smart Grid Lite MT5 VR Smart Grid Lite MT5

    Стратегия частичного усреднения и закрытия сети ордеров против тренда.

    Loza 2 Loza 2

    Отслеживаем срабатывание Стоп лосс и в зависимости от финансового результата открываем новую позицию

    VR---SIGMA VR---SIGMA

    Торговля в направлении предыдущего дня