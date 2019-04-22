Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Simple Williams - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 1788
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи - Alexey Zykov
автор кода mq5 - barabashkakvn
Принцип работы
Идея данного советника - ожидать когда iAlligator (Alligator) пробьёт индикатор iFractals (Fractals).
Торговые сигналы
Первым делом начинаем обход баров от бара#3 влево (если смотреть на график) и ищем один верхний и один нижний фрактал, пока не выполнится предварительное условие:
- верхний фрактал >= красная линия (линия зубов аллигатора) на баре#1 - предварительное условие для сигнала BUY
- нижний фрактал <= красная линия (линия зубов аллигатора) на баре#1 - предварительное условие для сигнала SELL
Дальше проверяется основное условие:
- цена High на баре#0 минус Minimum distance >= найденный верхний фрактал
- цена Open на баре#0 <= найденный верхний фрактал
- цена Close на баре#0 > цена Open на баре#0 (то есть бар#0 медвежий)
- подтверждаем сигнал на открытие BUY
- цена Low на баре#0 плюс Minimum distance <= найденный нижний фрактал
- цена Open на баре#0 >= найденный нижний фрактал
- цена Close на баре#0 < цена Open на баре#0 (то есть бар#0 бычий)
- подтверждаем сигнал на открытие SELL
Подробнее о настройках советника:
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торговых сигналов
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Торговая стратегия на основе индикаторов: iMA (Moving Average, MA), iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) и iRVI (Relative Vigor Index, RVI)Box-Master
Советник помогающий реализовать принцип коробки (стоп-реверс) в полуавтоматическом режиме
Работа с отложенными Stop ордерамиClose All Panel
Панель на базе класса CDialog. Кнопка на базе класса СButton. Одна кнопка для закрытия всех позиций