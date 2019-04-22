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Simple Williams - эксперт для MetaTrader 5

Alexey_Zykov
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1788
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Автор идеи - Alexey Zykov 

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы

Идея данного советника - ожидать когда iAlligator (Alligator) пробьёт индикатор iFractals (Fractals). 

Торговые сигналы

Первым делом начинаем обход баров от бара#3 влево (если смотреть на график) и ищем один верхний и один нижний фрактал, пока не выполнится предварительное условие:

  • верхний фрактал >= красная линия (линия зубов аллигатора) на баре#1 - предварительное условие для сигнала BUY
  • нижний фрактал <= красная линия (линия зубов аллигатора) на баре#1 - предварительное условие для сигнала SELL

Дальше проверяется основное условие:

  • цена High на баре#0 минус Minimum distance >= найденный верхний фрактал
    • цена Open на баре#0 <= найденный верхний фрактал
      • цена Close на баре#0 > цена Open на баре#0 (то есть бар#0 медвежий)
        • подтверждаем сигнал на открытие BUY

  • цена Low на баре#0 плюс Minimum distance <= найденный нижний фрактал
    • цена Open на баре#0 >= найденный нижний фрактал
      • цена Close на баре#0 < цена Open на баре#0 (то есть бар#0 бычий)
        • подтверждаем сигнал на открытие SELL

 

Simple Williams

Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Take ProfitStop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торговых сигналов
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

    JS_SISTEM JS_SISTEM

    Торговая стратегия на основе индикаторов: iMA (Moving Average, MA), iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) и iRVI (Relative Vigor Index, RVI)

    Box-Master Box-Master

    Советник помогающий реализовать принцип коробки (стоп-реверс) в полуавтоматическом режиме

    Pending by time Pending by time

    Работа с отложенными Stop ордерами

    Close All Panel Close All Panel

    Панель на базе класса CDialog. Кнопка на базе класса СButton. Одна кнопка для закрытия всех позиций