Simple Williams

Автор идеи - Alexey Zykov

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы



Идея данного советника - ожидать когда iAlligator (Alligator) пробьёт индикатор iFractals (Fractals).

Торговые сигналы

Первым делом начинаем обход баров от бара#3 влево (если смотреть на график) и ищем один верхний и один нижний фрактал, пока не выполнится предварительное условие:

верхний фрактал >= красная линия (линия зубов аллигатора) на баре#1 - предварительное условие для сигнала BUY

нижний фрактал <= красная линия (линия зубов аллигатора) на баре#1 - предварительное условие для сигнала SELL

Дальше проверяется основное условие:

цена High на баре#0 минус Minimum distance >= найденный верхний фрактал

>= найденный верхний фрактал цена Open на баре#0 <= найденный верхний фрактал



цена Close на баре#0 > цена Open на баре#0 (то есть бар#0 медвежий)





подтверждаем сигнал на открытие BUY

цена Low на баре#0 плюс Minimum distance <= найденный нижний фрактал

<= найденный нижний фрактал цена Open на баре#0 >= найденный нижний фрактал



цена Close на баре#0 < цена Open на баре#0 (то есть бар#0 бычий)





подтверждаем сигнал на открытие SELL





Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Reverse - переворот торговых сигналов

- переворот торговых сигналов Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").