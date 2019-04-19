Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Trend Line Reverse - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 2209
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи - Vladimir Khlystov
автор кода mq5 - barabashkakvn
Принцип работы
Советник ожидает пробой трендовой линии выставленной вручную. При пробое прибыльная позиция переворачивается. Пример для позиции SELL и одной трендовой линии:
Чтобы исключить очень частные перевороты позиций (на рисунке выше это несколько баров в области "Reverse: Close SELL and open BUY")
- введён параметр Minimum profit измеряемый в pips (1.00045-1.00055=1 pips)
- также советник проверяет факт пересечение ценой трендовой линии только в момент рождения нового бара
Для корректной работы необходимо наличие трендовой линии, начало имени которой должно совпадать с параметром Trend Line Name.
Выставление (в заданное время) двух отложенных (Buy Limit и Sell limit) ордеров. Динамические уровни Стоп лосс и Тейк Профит в зависимости от индикатора iATR (Average True Range, ATR) на заданном таймфрейме.Breakeven manual positions
Помощник в ручной торговле: вычисление цены безубытка и закрытие в прибыль
Советник-помощник по Трендовой ЛинииiMA iStochastic iRSI
Торговая стратегия на пересечении двух iMA (Moving Average), одном iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) и одном iRSI (Relative Strength Index, RSI)