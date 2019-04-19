CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Trend Line Reverse - эксперт для MetaTrader 5

cmillion
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2209
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи - Vladimir Khlystov

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы

Советник ожидает пробой трендовой линии выставленной вручную. При пробое прибыльная позиция переворачивается. Пример для позиции SELL и одной трендовой линии:

Trend Line Reverse

Чтобы исключить очень частные перевороты позиций (на рисунке выше это несколько баров в области "Reverse: Close SELL and open BUY")

  • введён параметр Minimum profit измеряемый в pips (1.00045-1.00055=1 pips)
  • также советник проверяет факт пересечение ценой трендовой линии только в момент рождения нового бара

Для корректной работы необходимо наличие трендовой линии, начало имени которой должно совпадать с параметром Trend Line Name.

Helen Helen

Выставление (в заданное время) двух отложенных (Buy Limit и Sell limit) ордеров. Динамические уровни Стоп лосс и Тейк Профит в зависимости от индикатора iATR (Average True Range, ATR) на заданном таймфрейме.

Breakeven manual positions Breakeven manual positions

Помощник в ручной торговле: вычисление цены безубытка и закрытие в прибыль

Crossing Trend Line Current Timeframe Crossing Trend Line Current Timeframe

Советник-помощник по Трендовой Линии

iMA iStochastic iRSI iMA iStochastic iRSI

Торговая стратегия на пересечении двух iMA (Moving Average), одном iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) и одном iRSI (Relative Strength Index, RSI)