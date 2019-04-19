Trend Line Reverse

Автор идеи - Vladimir Khlystov

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы



Советник ожидает пробой трендовой линии выставленной вручную. При пробое прибыльная позиция переворачивается. Пример для позиции SELL и одной трендовой линии:





Чтобы исключить очень частные перевороты позиций (на рисунке выше это несколько баров в области "Reverse: Close SELL and open BUY")

введён параметр Minimum profit измеряемый в pips (1.00045-1.00055=1 pips)

измеряемый в pips (1.00045-1.00055=1 pips) также советник проверяет факт пересечение ценой трендовой линии только в момент рождения нового бара

Для корректной работы необходимо наличие трендовой линии, начало имени которой должно совпадать с параметром Trend Line Name.