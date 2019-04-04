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Chaikin Oscillator OHLC - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1926
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Принцип работы

Советник использует осциллятор iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO) и значение OHLC цен. На рисунке ниже представлены два способа интерпретации индикатора Chaikin Oscillator и цен OHLC:

Chaikin Oscillator OHLC

Рис. 1. Стратегия

Способ 1

Наиболее важный сигнал осциллятора Chaikin Oscillator возникает, когда цены достигают нового максимума или минимума (особенно на уровне перекупленности или перепроданности), а осциллятору не удается преодолеть свое предыдущее экстремальное значение и он разворачивается.

На рисунке видно (прямоугольник "1"), что дневные цены достигают новых минимумов, а Chaikin Oscillator не может преодолеть своё минимальное значение и он разворачивается.

Способ 2

Изменение направления Chaikin Oscillator считается сигналом к покупке или продаже, но только если оно совпадает с направлением ценовой тенденции.

На рисунке видно (прямоугольник "2"), что индикатор изменил своё направление вниз и цены также развернулись вниз.


А теперь тот-же участок, что и на рисунке 1, только теперь с отработкой сигналов:

Chaikin Oscillator OHLC

Рис. 2. Отработка сигналов


График Баланса и Средств для рисунка 2:

Chaikin Oscillator OHLC4

Рис. 3. График Баланса и Средств


Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:

  • трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing and signal должен быть больше или равен "10")
  • трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing and signal должен быть меньше "10")


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

    Советник 4UJ Советник 4UJ

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