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Chaikin Oscillator OHLC - эксперт для MetaTrader 5
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Принцип работы
Советник использует осциллятор iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO) и значение OHLC цен. На рисунке ниже представлены два способа интерпретации индикатора Chaikin Oscillator и цен OHLC:
Рис. 1. Стратегия
Способ 1
Наиболее важный сигнал осциллятора Chaikin Oscillator возникает, когда цены достигают нового максимума или минимума (особенно на уровне перекупленности или перепроданности), а осциллятору не удается преодолеть свое предыдущее экстремальное значение и он разворачивается.
На рисунке видно (прямоугольник "1"), что дневные цены достигают новых минимумов, а Chaikin Oscillator не может преодолеть своё минимальное значение и он разворачивается.
Способ 2
Изменение направления Chaikin Oscillator считается сигналом к покупке или продаже, но только если оно совпадает с направлением ценовой тенденции.
На рисунке видно (прямоугольник "2"), что индикатор изменил своё направление вниз и цены также развернулись вниз.
А теперь тот-же участок, что и на рисунке 1, только теперь с отработкой сигналов:
Рис. 2. Отработка сигналов
График Баланса и Средств для рисунка 2:
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Рис. 3. График Баланса и Средств
Подробнее о настройках советника:
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:
- трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing and signal должен быть больше или равен "10")
- трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing and signal должен быть меньше "10")
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Стратегия для временного интервала Н4Stairs
Торговая стратегия на основе отложенных Stop ордеров
Торговая стратегия на основе пользовательского индикатора ZigZag Color.Two Bars
Торговая стратегия по OHCL баров #2 и #1