Рекомендаций по валютной паре нет.



Используемые индикаторы:



Простая скользящая средняя с периодом 48 — SMA(48).

Индикатор ATR с периодом 7 и MA по ценам ATR с периодом 30



Условия для покупок:1. Цена находится выше скользящей средней.2. Индикатор ATR пересекает свою скользящую среднюю снизу вверх.3. Как только сформируется первая медвежья свеча, но тело свечи не должно быть слишком маленьким (размер подбирается), заключается сделка на покупку.4. Стоп-лосс равен 260 пунктов.5. Тейк-профит равен 1000 пунктам.

Условия для продаж:

1. Цена находится ниже скользящей средней.

2. Индикатор ATR пересекает свою скользящую среднюю сверху вниз.

3. Как только сформируется первая бычья свеча, но тело свечи не должно быть слишком маленьким, заключается сделка на продажу.

4. Стоп-лосс равен 260 пунктов.

5. Тейк-профит равен 1000 пунктам.



Каждое пересечение индикатора ATR своей средней, позволяет искать только один сигнал в покупку или продажу, даже если уже есть открытая позиция.







