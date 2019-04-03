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Советники

Советник 4UJ - эксперт для MetaTrader 5

Alexey Viktorov
Alexey Viktorov

Alexey Viktorov

4.4 (44)
12 продуктов 31 код 49 тем 15160 комментариев
Просмотров:
2109
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Рекомендаций по валютной паре нет.

Используемые индикаторы:

Простая скользящая средняя с периодом 48 — SMA(48).
Индикатор ATR с периодом 7 и MA по ценам ATR с периодом 30

Условия для покупок:
1. Цена находится выше скользящей средней.
2. Индикатор ATR пересекает свою скользящую среднюю снизу вверх.
3. Как только сформируется первая медвежья свеча, но тело свечи не должно быть слишком маленьким (размер подбирается), заключается сделка на покупку.
4. Стоп-лосс равен 260 пунктов.
5. Тейк-профит равен 1000 пунктам.

Условия для продаж:
1. Цена находится ниже скользящей средней.
2. Индикатор ATR пересекает свою скользящую среднюю сверху вниз.
3. Как только сформируется первая бычья свеча, но тело свечи не должно быть слишком маленьким, заключается сделка на продажу.
4. Стоп-лосс равен 260 пунктов.
5. Тейк-профит равен 1000 пунктам.

Каждое пересечение индикатора ATR своей средней, позволяет искать только один сигнал в покупку или продажу, даже если уже есть открытая позиция.



Stairs Stairs

Торговая стратегия на основе отложенных Stop ордеров

ZigZag Fibo ZigZag Fibo

Советник торгует по графическому объекту Линии Фибоначчи. Для построения используется последнее окончательно сформировавшееся колено индикатора ZigZag.

Chaikin Oscillator OHLC Chaikin Oscillator OHLC

Торговая стратегия на основе осциллятора iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO)

ZigZag step market ZigZag step market

Торговая стратегия на основе пользовательского индикатора ZigZag Color.