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Советники

iMACD iSAR - эксперт для MetaTrader 5

zen8186
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1947
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Автор идеи - Evgeny

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы

Советник торгует на основе двух индикаторов: осциллятора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) и трендового индикатора iSAR (Parabolic SAR, SAR). 

Сигналы на открытие BUY

SAR находится ПОД ценой и MACD main ВЫШЕ MACD signal: 

iMACD iSAR

Рис. 1. Сигналы на открытие BUY

Сигналы на открытие SELL

SAR находится НАД ценой и MACD main НИЖЕ MACD signal: 

iMACD iSAR

Рис. 2. Сигналы на открытие SELL


Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:

  • трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing and signal должен быть больше или равен "10")
  • трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing and signal должен быть меньше "10")


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

    Calculation Net Price Indicator Calculation Net Price Indicator

    Индикатор отображает три линии: неттинговую цену для BUY, для SELL и общую для BUY и SELL

    Stop loss Take profit Stop loss Take profit

    Советник на текущем символе выставляет всем позициям Стоп лосс и Тейк профит

    ZigZag Fibo ZigZag Fibo

    Советник торгует по графическому объекту Линии Фибоначчи. Для построения используется последнее окончательно сформировавшееся колено индикатора ZigZag.

    Stairs Stairs

    Торговая стратегия на основе отложенных Stop ордеров