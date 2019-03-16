Скрипт строит равноудаленный канал. На графике с одним таймфреймом (ТФ) можно построить каналы с различными ТФ, для этого надо запускать скрипт с разными входными параметрами: название канала, ТФ канала, цвет линий.

На рисунке представлен пример построения каналов на графике с ТФ=30 мин., ТФ каналов: бежевый - 30 мин., коричневый - 1 час, пурпур - 4 часа, синий - 1 день.



