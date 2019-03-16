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Скрипты

Равноудалённый канал - скрипт для MetaTrader 4

Igor Chemodanov
Igor Chemodanov

Igor Chemodanov

1 код 12 тем 335 комментариев
Просмотров:
6159
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Скрипт строит равноудаленный канал. На графике с одним таймфреймом (ТФ) можно построить каналы с различными ТФ, для этого надо запускать скрипт с разными входными параметрами: название канала, ТФ канала, цвет линий.

На рисунке представлен пример построения каналов на графике с ТФ=30 мин., ТФ каналов: бежевый - 30 мин., коричневый - 1 час, пурпур - 4 часа, синий - 1 день.

4 Канала

KS.ADX KS.ADX

Открытие по двум особенностям ADX

Relative Impulse Force MT4 Relative Impulse Force MT4

Индикатор для определения относительной силы импульса, с помощью которого можно более точно предугадать коррекцию а также изредка скальпировать при достижении критических значений

Delete Indicators Delete Indicators

Удаляет выбранные индикаторы со всех графиков

Tech-Assistant Tech-Assistant

Бот-ассистент, помогает торговать по трендовым и уровням, пока трейдер не у терминала.