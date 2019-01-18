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fon - скрипт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5058
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Скрипт устанавливает фон графика.
Описание настроек:
- size_X - размер изображения по оси x
- size_Y - размер изображения по оси y
- images - путь к изображению и название изображения, по умолчанию изображение должно находится в папке: терминал - ... MQL4 - Images
VR Watch List and Linker Lite
Синхронное изменение торгового инструмента во всех графикахCheckers
Советник позволяет наблюдать за ходом торговли на экране и параллельно решать шашечные задачи )
ms-Candle-Index. Индикатор силы направления свечи.
Индикатор определяет индекс направления бара по ценам и ГЭПам/разрывам в них. Является логическим продолжением индикатора ms-Candle.Export symbol from MT4 to MT5
Эксперт для переноса настроек и котировок инструмента из MetaTrader 4 в MetaTrader 5.