Советник позволяет наблюдать за ходом торговли на экране и параллельно решать шашечные задачи )

Синхронное изменение торгового инструмента во всех графиках

Индикатор определяет индекс направления бара по ценам и ГЭПам/разрывам в них. Является логическим продолжением индикатора ms-Candle.

Эксперт для переноса настроек и котировок инструмента из MetaTrader 4 в MetaTrader 5.