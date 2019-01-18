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fon - скрипт для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Iurii Tokman

Iurii Tokman

4.6 (52)
Авторские работы для автоматизации торговли на рынке форекс - советники, эксперты, торговые роботы, индикаторы, торговые стратегии, скрипты, функции, библиотеки.
Предоставляю возможность создания программ с использованием языка программирования mql4 и mql5 для торговых платформ metatrader.
86 продуктов 188 кодов 36 тем 2060 комментариев
Просмотров:
5058
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Скрипт устанавливает фон графика.

Описание настроек:

  • size_X  - размер изображения по оси x
  • size_Y  - размер изображения по оси y
  • images - путь к изображению и название изображения, по умолчанию изображение должно находится в папке: терминал - ... MQL4 - Images

Скрипт устанавливает фон графика

Скрипт устанавливает фон графика

Скрипт устанавливает фон графика

VR Watch List and Linker Lite VR Watch List and Linker Lite

Синхронное изменение торгового инструмента во всех графиках

Checkers Checkers

Советник позволяет наблюдать за ходом торговли на экране и параллельно решать шашечные задачи )

ms-Candle-Index. Индикатор силы направления свечи. ms-Candle-Index. Индикатор силы направления свечи.

Индикатор определяет индекс направления бара по ценам и ГЭПам/разрывам в них. Является логическим продолжением индикатора ms-Candle.

Export symbol from MT4 to MT5 Export symbol from MT4 to MT5

Эксперт для переноса настроек и котировок инструмента из MetaTrader 4 в MetaTrader 5.