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Советники

VR Watch List and Linker Lite - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Pastushak
Vladimir Pastushak

Vladimir Pastushak

4.4 (451)
🤝 Привет мой друг! Рад приветствовать тебя на моей странице!
Меня зовут Владимир, и уже более 20 лет создаю профессиональные торговые инструменты.
Все мои решения основаны исключительно на собственных идеях и разработках.
48 продуктов 66 кодов 230 тем 4861 комментарий
Просмотров:
7795
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Советник изменяет финансовый инструмент методом перетаскивания инструмента (Drag-and-drop) из окна "Обзор рынка".

Пользователю достаточно перетащить мышкой финансовый инструмент в окно графика где установлен советник.

Таким образом трейдер может не меняя шаблоны и профили быстро просматривать любые финансовые инструменты во всех своих открытых графиках.

При смене финансового инструмента в графиках меняется только инструмент. Период графика, индикаторы и их настройки остаются неизменными.

VR Watch List and Linker Lite это легкая версия, с открытым исходным кодом, программы VR Watch list and linker

Рекомендация:

Установите советник в каждое окно, тогда не важно будет в какое окно перетаскивать финансовый инструмент.

Предостережение:

При смене финансового инструмента в окнах, все индикаторы и советники произведут пере инициализацию.
Если советник торговал на EURUSD то после смены финансового инструмента советник начнет торговать на новом инструменте.

VR Watch List and Linker Lite

В программе очень простой код, будет полезен для начинающих программистов. Так же код интересен тем что одинаково работает в терминалах MetaTrader 4 и MetaTrader 5

Ссылки:

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    Checkers Checkers

    Советник позволяет наблюдать за ходом торговли на экране и параллельно решать шашечные задачи )

    Open_time Open_time

    Советник выставляет отложенные ордера по времени, виды ордеров выбираются, по умолчанию отложенные. Задается стоплост, тейкпрофит, время, через которое ордер удаляется, если до этого момента он не был открыт(время не может быть менее 11 минут от времени открытия, советник работать не будет). Написан по найденным советникам, но они не работали. Так же можно убрать комменты с задания времени линией, но это неудобно. Можно доделать несколько времен открытия или работать в нескольких окнах. Проверки по магик числу нет.

    fon fon

    Скрипт устанавливает фон графика.

    ms-Candle-Index. Индикатор силы направления свечи. ms-Candle-Index. Индикатор силы направления свечи.

    Индикатор определяет индекс направления бара по ценам и ГЭПам/разрывам в них. Является логическим продолжением индикатора ms-Candle.