Безындикаторный советник, работающий по паттерну "Три свечи".

Советник, основанный на индикаторе OsMA. Советник открывает ордера после полностью сформировавшихся свечей, так как индикатор постоянно переписывается. Закрытие ордеров происходит при появлении противоположного сигнала индикатора. Также в советнике есть функции StopLoss, TakeProfit и безубыток.

Эксперт предназначен для записи тиковых котировок в текстовом (CSV) и бинарном (BIN) форматах. Файлы записываются в папку MQL4\Files.