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Adaptive Moving Average - индикатор для MetaTrader 4
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Простое усреднение нескольких скользящих средних, с возможностью применить к каждой линии весовой коэффициент.
Параметры индикатора
- Moving average periods - Список периодов скользящих средних;
- Use weighting factors - Включить/выключить весовые коэффициенты в расчете;
- Weights of moving averages - Список весовых коэффициентов для соответствующих МА;
- Moving average type - Тип расчета МА;
- Price type - Тип цены для расчета.
Pending Orders Master
Мастер выставления отложенных ордеров.EA Three Candles
Безындикаторный советник, работающий по паттерну "Три свечи".
EA_OsMA
Советник, основанный на индикаторе OsMA. Советник открывает ордера после полностью сформировавшихся свечей, так как индикатор постоянно переписывается. Закрытие ордеров происходит при появлении противоположного сигнала индикатора. Также в советнике есть функции StopLoss, TakeProfit и безубыток.SaveTicks
Эксперт предназначен для записи тиковых котировок в текстовом (CSV) и бинарном (BIN) форматах. Файлы записываются в папку MQL4\Files.