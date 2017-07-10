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Индикаторы

Adaptive Moving Average - индикатор для MetaTrader 4

Aleksey Terentev
Aleksey Terentev

Aleksey Terentev

4.7 (17)
8 продуктов 7 кодов 110 комментариев
Просмотров:
9574
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Простое усреднение нескольких скользящих средних, с возможностью применить к каждой линии весовой коэффициент.


Параметры индикатора

  • Moving average periods - Список периодов скользящих средних;
  • Use weighting factors - Включить/выключить весовые коэффициенты в расчете;
  • Weights of moving averages - Список весовых коэффициентов для соответствующих МА;
  • Moving average type - Тип расчета МА;
  • Price type - Тип цены для расчета.

Пример 1.

Пример 2.

Пример 3.

Пример 4.

Пример 5.

Pending Orders Master Pending Orders Master

Мастер выставления отложенных ордеров.

EA Three Candles EA Three Candles

Безындикаторный советник, работающий по паттерну "Три свечи".

EA_OsMA EA_OsMA

Советник, основанный на индикаторе OsMA. Советник открывает ордера после полностью сформировавшихся свечей, так как индикатор постоянно переписывается. Закрытие ордеров происходит при появлении противоположного сигнала индикатора. Также в советнике есть функции StopLoss, TakeProfit и безубыток.

SaveTicks SaveTicks

Эксперт предназначен для записи тиковых котировок в текстовом (CSV) и бинарном (BIN) форматах. Файлы записываются в папку MQL4\Files.