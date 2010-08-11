Смотри, как бесплатно скачать роботов
FIR_filter - индикатор для MetaTrader 5
- Vladimir
- 4572
-
Скользящая средняя на основе цифрового фильтра. В данном примере используется окно Ханна (Hann Window).
Для изменения коэффициентов фильтра, редактируйте следующие строки в OnInit():
for(int k=0;k<Per;k++) { w[k]=0.5-0.5*MathCos(2.*pi*(k+1)/(Per+1)); wsum+=w[k]; }
Амплитудно-частотные характеристики разных окон, включая прямоугольное окно для простой скользящей средней (SMA), показаны на следующем графике:
