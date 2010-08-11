CodeBaseРазделы
Индикаторы

FIR_filter - индикатор для MetaTrader 5

Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Vladimir
Просмотров:
4572
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
Скользящая средняя на основе цифрового фильтра. В данном примере используется окно Ханна (Hann Window).

Для изменения коэффициентов фильтра, редактируйте следующие строки в OnInit():

   for(int k=0;k<Per;k++)
     {
      w[k]=0.5-0.5*MathCos(2.*pi*(k+1)/(Per+1));
      wsum+=w[k];
     }

FIR

Амплитудно-частотные характеристики разных окон, включая прямоугольное окно для простой скользящей средней (SMA), показаны на следующем графике:

FIR_filter

