Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MACD - Any higher timeframe - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4626
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Данный индикатор основан на MACD. Основная идея - позволить трейдеру также выбирать таймфрейм показываемого индикатора.
Можно выбрать временные масштабы, равные или больше текущего таймфрейма графика.
Image:
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/153
spread_on_chart
Показывает текущее значение спреда (spread), минимального расстояния до стоп ордеров (stop level) и дистанции заморозки торговых операций (freeze level).Библиотека, реализующая нечеткую логику
Нечеткая логика - современная наука, которая активно используется в военном деле, в частности, для наведения ракет. Теперь она доступна трейдерам.
Dual Trix UpGrade_1
Dual Trix Upgrade 1.MartGreg
Советник на двух MACD с управлением капиталом по методу мартингейл.