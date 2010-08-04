CodeBaseРазделы
Индикаторы

MACD - Any higher timeframe - индикатор для MetaTrader 5

Данный индикатор основан на MACD. Основная идея - позволить трейдеру также выбирать таймфрейм показываемого индикатора.

Можно выбрать временные масштабы, равные или больше текущего таймфрейма графика.

Image:

MACD - Any higher timeframe

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/153

