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Calendar + Market Hours - индикатор для MetaTrader 4
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Использует библиотеку Eclib. На графике отображает новости недели (страны, важность, валюты - настраиваются) и часы работы рынков.
Индикаторы используют библиотеку Eclib.
На отдельном свободном (неторгуемом) окне/графике установите сначала индикатор MarketHours, затем calendar (именно в таком порядке).
Файл settings.csv из архива Files следует разместить в общей папке всех клиентских терминалов \Terminal\Common\Files:
\Terminal\Common\Files\calendar\settings.csv
EcLib
Библиотека EcLib для языка MQL4 предназначена для работы с экономическим календарем.GRID_ORDERS
Выставляет сетку отложенных ордеров.
TickSpeed
Измеритель скорости движения цены с записью в файл для дальнейшей обработки.Road Map expert
Советник по индикатору Road Map.