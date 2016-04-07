Использует библиотеку Eclib. На графике отображает новости недели (страны, важность, валюты - настраиваются) и часы работы рынков.

Индикаторы используют библиотеку Eclib.

На отдельном свободном (неторгуемом) окне/графике установите сначала индикатор MarketHours, затем calendar (именно в таком порядке).

Файл settings.csv из архива Files следует разместить в общей папке всех клиентских терминалов \Terminal\Common\Files:

\Terminal\Common\Files\calendar\settings.csv