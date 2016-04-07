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Индикаторы

Calendar + Market Hours - индикатор для MetaTrader 4

Sergei789
Sergei789

Sergei789

3 кода 4 комментария
Просмотров:
7387
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
\MQL4\Indicators\
calendar.mq4 (18.62 KB) просмотр
markethours.mq4 (9.52 KB) просмотр
files.zip (0.48 KB)
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Использует библиотеку Eclib. На графике отображает новости недели (страны, важность, валюты - настраиваются) и часы работы рынков.

Индикаторы используют библиотеку Eclib.

На отдельном свободном (неторгуемом) окне/графике установите сначала индикатор MarketHours, затем calendar (именно в таком порядке).

Файл settings.csv из архива Files следует разместить в общей папке всех клиентских терминалов \Terminal\Common\Files:

\Terminal\Common\Files\calendar\settings.csv

EcLib EcLib

Библиотека EcLib для языка MQL4 предназначена для работы с экономическим календарем.

GRID_ORDERS GRID_ORDERS

Выставляет сетку отложенных ордеров.

TickSpeed TickSpeed

Измеритель скорости движения цены с записью в файл для дальнейшей обработки.

Road Map expert Road Map expert

Советник по индикатору Road Map.