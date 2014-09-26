Ставь лайки и следи за новостями
cm_ind - Smart Gread - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 15752
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Данный индикатор показывает количество колен в сеточных стратегиях.
С его помощью можно подобрать на заданном участке времени шаг, тейкпрофит и коэффициент увеличения лота стандартной усредняющей сетки. Дальнейшее развитие индикатора предполагает авторасчет всех параметров по принципу искусственного интеллекта. И внедрение данного индикатора в советник. Рад буду услышать предложения по развитию индикатора.
