CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

cm_ind - Smart Gread - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Просмотров:
15752
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Данный индикатор показывает количество колен в сеточных стратегиях.

С его помощью можно подобрать на заданном участке времени шаг, тейкпрофит и коэффициент увеличения лота стандартной усредняющей сетки. Дальнейшее развитие индикатора предполагает авторасчет всех параметров по принципу искусственного интеллекта. И внедрение данного индикатора в советник. Рад буду услышать предложения по развитию индикатора.

cm_ind - Smart Gread - индикатор расчета параметров сеточных стратегий


cm_ind - Smart Gread - индикатор расчета параметров сеточных стратегий

Portfolio Modeller and Manager Portfolio Modeller and Manager

Многофункциональный комбайн для работы с портфелями: индикатор Portfolio Modeller – для моделирования и анализа, советник Portfolio Manager – для ручной и автоматической торговли.

Spread_NiceForex Spread_NiceForex

Индикатор рисует две линии на расстоянии от текущей цены, равном величине текущего спреда.

News Trading News Trading

Советник для торговли по экономическому календарю сайта Investing.com.

MQL4-PostgreSQL MQL4-PostgreSQL

Библиотека для работы с базой данных PostgreSQL.