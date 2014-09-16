Ставь лайки и следи за новостями
Spread_NiceForex - индикатор для MetaTrader 4
- 12991
Индикатор рисует две линии на расстоянии от текущей цены, равном величине текущего спреда.
Линии вам показывают, каких уровней должна достигнуть цена, чтобы ваша сделка вышла в безубыток. Особенно актуален при торговле с плавающим спредом и для начинающих трейдеров.
Работает на всех таймфреймах (кроме месячного) и инструментах.
