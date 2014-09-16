Индикатор рисует две линии на расстоянии от текущей цены, равном величине текущего спреда.

Линии вам показывают, каких уровней должна достигнуть цена, чтобы ваша сделка вышла в безубыток. Особенно актуален при торговле с плавающим спредом и для начинающих трейдеров.

Работает на всех таймфреймах (кроме месячного) и инструментах.