Индикаторы

Spread_NiceForex - индикатор для MetaTrader 4

Alexey Surkov
Просмотров:
12991
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор рисует две линии на расстоянии от текущей цены, равном величине текущего спреда.

Линии вам показывают, каких уровней должна достигнуть цена, чтобы ваша сделка вышла в безубыток. Особенно актуален при торговле с плавающим спредом и для начинающих трейдеров.

Работает на всех таймфреймах (кроме месячного) и инструментах.

Индикатор Spread_NiceForex

