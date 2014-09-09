Представляю Вашему внимаю свой индикатор флета.

Основной принцип работы индикатора: Поиск на текущем таймфрейме (далее ТФ) двух последовательных баров, у которых 1-ый бар меньше второго, расстояние между High и Low не более 3 пунктов, а расстояние между Open и Close не более 2 пунктов.

Все необходимые параметры выведены во внешние переменные, что позволяет задать любые значения, которые для Вас покажутся оптимальными. Если индикатор находит такую пару, то он рисует две линии на расстоянии 10 пунктов и длиной 5 баров вперед.

Смысл работы индикатора: найти уровни входа в рынок после флета. Для примера привожу график по золоту на август, сентябрь 2014 года (ТФ М5).





Почему выбраны именно такие условия для индикатора? Основной идеей для создания такого индикатора послужила всем известная пословица: "Затишье бывает перед боем". Перед началом нормального тренда рынок обычно замирает. Вот тут-то и надо искать точки входа в рынок.

Индикатор работает только с барами и не перерисовывается. При инициализации, сначала высчитывается информация по истории баров, а затем после возникновения нового бара идет поиск точек входа. При этом история не трогается.

Расчеты пунктов нужно вести для 4 знаков после запятой. Индикатор сам пересчитает в нужный формат для любого графика.



Вы можете сами подобрать оптимальные параметры под себя. И чем старше ТФ, тем больше надо задавать значения HighLow и OpenClose.

Описание внешних переменных: