Индикаторы

Индикатор HI LO - индикатор для MetaTrader 5

Опубликовал:
charly king her
Просмотров:
4602
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
Обновлен:
Это индикатор hilo.

Картинка:

Индикатор HI LO

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/117

