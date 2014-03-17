CodeBaseРазделы
советник MA - эксперт для MetaTrader 4

Описание:

Взял обычный советник и переделал немного его. Я не программист, если что подправьте код, еще бы трал прикрутить к нему и безубыток. Советник для 5 знаков (Alpari)

Переменные, которые изменил:

  • MA - старшая машка (89)
  • LMA - младшая машка (53)
  • StopLoss - расстояние в пунктах от MA на которое выставляется Стоп лосс (700)
  • WR - число равное отношению TakeProfit/Стоп лосс, то есть грубо говоря во сколько раз профит устанавливается большим чем Стоп Лосс

Стратегия:

1. Покупка: LMA>MA и цена открывается ниже MA а закрывается выше MA; Стоп лосс выставляется на уровне MA-StopLoss

2. Продажа: LMA<MA и цена открывается выше MA а закрывается ниже MA Стоп лосс выставляется на уровне MA+StopLoss

3. Закрытие позиции:

Позиция закрывается:

1) при достижении TakeProfit=Стоп лосс*WR

2) либо когда цена закрывается ниже LMA (для ордеров на покупку), когда цена закрывается выше LMA (для ордеров на продажу) - признак что тренд себя исчерпал/исчерпывает

Если вы выставляете соотношение WR=ТP/SL=1-3 то система больше ловит коротких движений и упускает продолжительные тренды

Если вы выставляете соотношение WR=TP/SL=3-8 то система будет ловить продолжительные тренды, а так как сделка может закрываться либо при достижении профит либо когда тренд исчерпался (предположительно цена закрылась выше или ниже младшей Машки), то есть 2 условия выхода из тренда получается

Помогите доработать тралинг стоп по MA, а также сделать безубыток - то есть при достижении профита равного установленному Стоп Лоссу советник ставил в безубыток.

Вот прогон на котировках Ducas Copy: (в котировках заложен был спред Alpari real!)

EURUSD H1


А вот это прогон того же периода на котировках Alpari (счет реальный):




