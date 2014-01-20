Скрипт GAPs

Данный скрипт предназначен для сбора статистической информации по возникающим на рынке разрывам в котировках между понедельником и пятницей, так называемым гэпам.



Некоторые стратегии используют методы торговли на гэпах, работая как рыночными ордерами на открытии рынка в понедельник, так и отложенными ордерами, выставляя их в пятницу перед закрытием сессии. Скрипт обрабатывает всю доступную загруженную историю текущего инструмента, и выводит на график следующие данные:

Кол-во всего обработанных баров истории

Кол-во гэпов с понедельника на пятницу

Максимальный, минимальный и средний размер гэпов

Кол-во медвежьих и бычьих гэпов

Кол-во попаданий в диапазоны 20%, 40%, 60%, 80% и 100% от максимального гэпа.

Также скрипт создает файл gaps.csv, в который записывает все гэпы: дату гэпа и его диапазон. Этот файл может быть открыт в EXCEL и легко обработан всеми доступными статистическими методами. Файл располагается по-умолчанию в папке \ваш терминал MetaTrader4\experts\files\ .

Таймфрейм для работы скрипта - любой от M1 до D1.



Картинка:

