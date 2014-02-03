Иногда очень хочется посмотреть: "Как же я торговал ?!". Для наглядности можно использовать этот индикатор.

Внешние параметры:

extern bool Today_or_VLine = true; // True - выводит или сегодняшние ордера или начиная от вертикальной линии // False - все ордера extern bool Only_Open_Ord = true; // True - выводит только открытые ордера, // False - дополнительно выводит исторические extern color Col_Buy = Green; // цвет ордеров Buy с отрицательным профитом extern color Col_Buy_Plus = Lime; // цвет ордеров Buy с положительным профитом extern color Col_Sell = Red; // цвет ордеров Sell с отрицательным профитом extern color Col_Sell_Plus = Magenta; // цвет ордеров Sell с положительным профитом extern color Col_Null = Blue; // цвет ордеров с нулевым профитом extern int Style_Line_Hist = 0; // вид исторических линий (0-сплошная линия, 2 - пунктир) extern int Sdvig_Y = 0; // сдвиг инф. по Y (по шкале цены)

Если хотите видеть не все ордера, а только последние, добавьте на экран вертикальную линию, и двигайте её.

Не забудьте, если у Вас во вкладке "История счета" нет ордеров, то ничего и не выведется !

Отложенные ордера не отображаются.