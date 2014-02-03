Ставь лайки и следи за новостями
Order Tracing (Трассировка ордеров) - индикатор для MetaTrader 4
- 9411
-
Иногда очень хочется посмотреть: "Как же я торговал ?!". Для наглядности можно использовать этот индикатор.
Внешние параметры:
extern bool Today_or_VLine = true; // True - выводит или сегодняшние ордера или начиная от вертикальной линии
// False - все ордера
extern bool Only_Open_Ord = true; // True - выводит только открытые ордера,
// False - дополнительно выводит исторические
extern color Col_Buy = Green; // цвет ордеров Buy с отрицательным профитом
extern color Col_Buy_Plus = Lime; // цвет ордеров Buy с положительным профитом
extern color Col_Sell = Red; // цвет ордеров Sell с отрицательным профитом
extern color Col_Sell_Plus = Magenta; // цвет ордеров Sell с положительным профитом
extern color Col_Null = Blue; // цвет ордеров с нулевым профитом
extern int Style_Line_Hist = 0; // вид исторических линий (0-сплошная линия, 2 - пунктир)
extern int Sdvig_Y = 0; // сдвиг инф. по Y (по шкале цены)
Если хотите видеть не все ордера, а только последние, добавьте на экран вертикальную линию, и двигайте её.
Не забудьте, если у Вас во вкладке "История счета" нет ордеров, то ничего и не выведется !
Отложенные ордера не отображаются.
