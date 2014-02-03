CodeBaseРазделы
Индикаторы

Order Tracing (Трассировка ордеров) - индикатор для MetaTrader 4

Evgeniy Inkov
9411
(8)
Иногда очень хочется посмотреть: "Как же я торговал ?!". Для наглядности можно использовать этот индикатор.

Внешние параметры:

extern bool  Today_or_VLine   = true;    // True  - выводит или сегодняшние ордера или начиная от вертикальной линии
                                         // False - все ордера
extern bool  Only_Open_Ord    = true;    // True  - выводит только открытые ордера, 
                                         // False - дополнительно выводит исторические
extern color Col_Buy          = Green;   // цвет ордеров Buy  с отрицательным профитом
extern color Col_Buy_Plus     = Lime;    // цвет ордеров Buy  с положительным профитом
extern color Col_Sell         = Red;     // цвет ордеров Sell с отрицательным профитом
extern color Col_Sell_Plus    = Magenta; // цвет ордеров Sell с положительным профитом
extern color Col_Null         = Blue;    // цвет ордеров с нулевым профитом
extern int   Style_Line_Hist  = 0;       // вид исторических линий (0-сплошная линия, 2 - пунктир)
extern int   Sdvig_Y          = 0;       // сдвиг инф. по Y (по шкале цены)

Если хотите видеть не все ордера, а только последние, добавьте на экран вертикальную линию, и двигайте её.

Не забудьте, если у Вас во вкладке "История счета" нет ордеров, то ничего и не выведется !

Отложенные ордера не отображаются.

