Думаю, нужно начать с небольшого объяснения, что такое VSA (Volume Spread Analysis).

(Подробно можно прочесть в книге Вильямс Т. "Хозяева рынков".)



VSA - эта система оценки рынка, с принятием решения о дальнейшей торговли.

Оцениваются следующие параметры:

1. Объём свечи (Volume)

2. Максимальный размер свечи, т.е. High-Low (Spread) (не путать со спредом в Форексе Ask-Bid !)

3. Положение закрытия текущей свечи, относительно закрытия предыдущей

4. Положение уровня закрытия (Close) свечи относительно её спреда

В книге описано 6 комбинаций этих параметров, которые явно говорят о дальнейшем движении цены, здесь запрограммирована только одна из них. Но и этого вполне достаточно для правильного входа в рынок!

Теперь об уровнях этих параметров:

1. Объём бывает: низкий, средний, высокий и сверхвысокий

2. Спред может быть: низкий, средний и высокий

3. Если Close текущей свечи выше Close предыдущей, то это Up-Bar, если ниже - Down-Bar. (Не путать с бычьей свечой и медвежьей свечой !)

4. Спред свечи условно делиться на 3 равных участка: нижний, средний и верхний, а затем анализируется, в какой области находится Close свечи.

Главная особенность VSA в том, что эти уровни сугубо индивидуальны и четкого определения им нет. Возможно поэтому VSA ещё не нашло такого широкого применения. И если нашло, то только у проффесионалов. И ещё, считается, что VSA абсолютно не пригодна для рынка Форекс, поскольку объёмы на Форексе представлены ввиде тиков, а истинные объёмы присутствуют только на фьючерсах. Проверив это утверждение, оказалось, что на 90-95% эти объёмы совпадают! Именно поэтому и взялся за задачу автоматизации VSA на Форексе.

В этом комплексе всё решается с помощью ручной настройки уровней , так чтобы можно было видеть по истории, что стрелки входа в рынок в большистве случаев совпадают с минимумами и максимумами графика. После этого считается, что настройка комплекса закончена, и можно торговать.

Настраивать комплекс нужно отдельно на каждую валюту и на каждый тайм-фрейм ! Но это можно делать только один раз, т.к. настройки запоминаются в глобальных переменных и при повторном вызове просто считываются. Так что повторной подстройки не нужно.

Теперь о работе с комплексом.

Он состоит из 3-х графиков (загружать их лучше именно в этом порядке, т.к. переменные для настройки расположены в том же порядке):

1. Индикатор Spread (скачивается здесь), для наблюдения уровней спреда

2. Индикатор Volumes (берется из Метатрейдера), для наблюдения уровней объёма

3. Скрипт VSA_scr_v09 (скачивается здесь), для настройки уровней и торговли

С индикатором Volumes всё понятно...

Индикатор Spread, показывает размеры свечей в пунктах . Up-бары расположены в положительной части графика (зеленые), Down-бары расположены в нижней части графика (тоже зеленые).

Красные бары - это Null-бары, у которых Close совпадает с Close предыдущего бара. Но расположены эти бары внизу графика, если предыдущий бар - Down и вверху, если предыдущий бар - Up. Синяя линия - это линия, соединяющая уровни Close каждого бара (здесь не используется).

О цветных прямоугольниках и синих точках на этих графиках - чуть ниже.

Для начала работы, в скрипте вычисляется средний объём и средний спред за 1000 баров (переменная kol_bar_sredn = 1000, можно менять).

Затем от этих средних значений, формируются 3 линии для объёма и 4 линии (2 в плюс, 2 в минус) для спреда (цветные горизонтальные линии на индикаторах Volumes и Spread). Эти линии двигаются, если менять коэффициенты на панели управления (расположена справа внизу на основном экране) .

Обозначения на панели:

CL - уровень Close относительно спреда (можно менять от 0.01 до 0.99)

SH - коэффициент для линии "высокий спред" (Spread High)

S0 - коэффициент для линии "низкий спред" (Spread 0)

VS - коэффициент для линии "сверхвысокий объём" (Volum Super)

VH - коэффициент для линии "высокий объём" (Volum High)

V0 - коэффициент для линии "низкий объём" (Volum 0)

Слева от этих переменных стоит цифра - размер уровня (порога).

И затем знаки "-" и "+", выделив которые, и сдвигая их в любую сторону, можно изменять величину порогов. Сначала порог будет меняться с минимальным шагом, потом по нарастающей. (Если нужен только мелкий шаг, почаше отпускайте знак, чтобы он встал на своё место, т.к. в начале снова будет мелкий шаг)

В скрипте заложен алгоритм, в котором указано, при каких значениях уровней объёма, спреда и Close, появляется сигнал вверх или вниз.

Чтобы видеть этот алгоритм, введены цветные прямоугольники на графиках Volumes и Spread. Розовый прямоугольник для сигнала вниз, светло-зеленый - вверх. Если объём и спред попадают одновременно в соответствующий прямоугольник, появляется сигнал вверх или вниз. Но ещё важно, чтобы и Close в это время попало в соответствующую зону (синие точки вверху графика Spread).

Если немного потренироваться, думаю, можно всё-таки научиться настраивать скрипт-индикатор и вступать в торговлю.

Конечно, будут вопросы, с удовольствием отвечу!

