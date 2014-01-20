Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
VSA-complex !!! - скрипт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 31577
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Думаю, нужно начать с небольшого объяснения, что такое VSA (Volume Spread Analysis).
(Подробно можно прочесть в книге Вильямс Т. "Хозяева рынков".)
VSA - эта система оценки рынка, с принятием решения о дальнейшей торговли.
Оцениваются следующие параметры:
1. Объём свечи (Volume)
2. Максимальный размер свечи, т.е. High-Low (Spread) (не путать со спредом в Форексе Ask-Bid !)
3. Положение закрытия текущей свечи, относительно закрытия предыдущей
4. Положение уровня закрытия (Close) свечи относительно её спреда
В книге описано 6 комбинаций этих параметров, которые явно говорят о дальнейшем движении цены, здесь запрограммирована только одна из них. Но и этого вполне достаточно для правильного входа в рынок!
Теперь об уровнях этих параметров:
1. Объём бывает: низкий, средний, высокий и сверхвысокий
2. Спред может быть: низкий, средний и высокий
3. Если Close текущей свечи выше Close предыдущей, то это Up-Bar, если ниже - Down-Bar. (Не путать с бычьей свечой и медвежьей свечой !)
4. Спред свечи условно делиться на 3 равных участка: нижний, средний и верхний, а затем анализируется, в какой области находится Close свечи.
--------------------------------------------
Главная особенность VSA в том, что эти уровни сугубо индивидуальны и четкого определения им нет. Возможно поэтому VSA ещё не нашло такого широкого применения. И если нашло, то только у проффесионалов. И ещё, считается, что VSA абсолютно не пригодна для рынка Форекс, поскольку объёмы на Форексе представлены ввиде тиков, а истинные объёмы присутствуют только на фьючерсах. Проверив это утверждение, оказалось, что на 90-95% эти объёмы совпадают! Именно поэтому и взялся за задачу автоматизации VSA на Форексе.
----------------------------------------------
В этом комплексе всё решается с помощью ручной настройки уровней, так чтобы можно было видеть по истории, что стрелки входа в рынок в большистве случаев совпадают с минимумами и максимумами графика. После этого считается, что настройка комплекса закончена, и можно торговать.
Настраивать комплекс нужно отдельно на каждую валюту и на каждый тайм-фрейм! Но это можно делать только один раз, т.к. настройки запоминаются в глобальных переменных и при повторном вызове просто считываются. Так что повторной подстройки не нужно.
--------------------------------------------
Теперь о работе с комплексом.
Он состоит из 3-х графиков (загружать их лучше именно в этом порядке, т.к. переменные для настройки расположены в том же порядке):
1. Индикатор Spread (скачивается здесь), для наблюдения уровней спреда
2. Индикатор Volumes (берется из Метатрейдера), для наблюдения уровней объёма
3. Скрипт VSA_scr_v09 (скачивается здесь), для настройки уровней и торговли
С индикатором Volumes всё понятно...
Индикатор Spread, показывает размеры свечей в пунктах. Up-бары расположены в положительной части графика (зеленые), Down-бары расположены в нижней части графика (тоже зеленые).
Красные бары - это Null-бары, у которых Close совпадает с Close предыдущего бара. Но расположены эти бары внизу графика, если предыдущий бар - Down и вверху, если предыдущий бар - Up. Синяя линия - это линия, соединяющая уровни Close каждого бара (здесь не используется).
О цветных прямоугольниках и синих точках на этих графиках - чуть ниже.
Для начала работы, в скрипте вычисляется средний объём и средний спред за 1000 баров (переменная kol_bar_sredn = 1000, можно менять).
Затем от этих средних значений, формируются 3 линии для объёма и 4 линии (2 в плюс, 2 в минус) для спреда (цветные горизонтальные линии на индикаторах Volumes и Spread). Эти линии двигаются, если менять коэффициенты на панели управления (расположена справа внизу на основном экране) .
Обозначения на панели:
CL - уровень Close относительно спреда (можно менять от 0.01 до 0.99)
SH - коэффициент для линии "высокий спред" (Spread High)
S0 - коэффициент для линии "низкий спред" (Spread 0)
VS - коэффициент для линии "сверхвысокий объём" (Volum Super)
VH - коэффициент для линии "высокий объём" (Volum High)
V0 - коэффициент для линии "низкий объём" (Volum 0)
Слева от этих переменных стоит цифра - размер уровня (порога).
И затем знаки "-" и "+", выделив которые, и сдвигая их в любую сторону, можно изменять величину порогов. Сначала порог будет меняться с минимальным шагом, потом по нарастающей. (Если нужен только мелкий шаг, почаше отпускайте знак, чтобы он встал на своё место, т.к. в начале снова будет мелкий шаг)
В скрипте заложен алгоритм, в котором указано, при каких значениях уровней объёма, спреда и Close, появляется сигнал вверх или вниз.
Чтобы видеть этот алгоритм, введены цветные прямоугольники на графиках Volumes и Spread. Розовый прямоугольник для сигнала вниз, светло-зеленый - вверх. Если объём и спред попадают одновременно в соответствующий прямоугольник, появляется сигнал вверх или вниз. Но ещё важно, чтобы и Close в это время попало в соответствующую зону (синие точки вверху графика Spread).
Если немного потренироваться, думаю, можно всё-таки научиться настраивать скрипт-индикатор и вступать в торговлю.
Конечно, будут вопросы, с удовольствием отвечу!/p
Выставляем сеть ордеров в направлении МА.LX_EURJPY
Простой безиндикаторный советник для EURJPY.
Данный скрипт предназначен для сбора статистической информации по возникающим на рынке разрывам в котировках между понедельником и пятницей, так называемым гэпам.Скрипт удаления отложенных ордеров по времени
Скрипт удаляет отложенные ордера, когда время доходит до вертикальной линии.