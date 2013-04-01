CodeBaseРазделы
ModifyFiboLines - скрипт для MetaTrader 4

vlad-755
Просмотров: 4687
4687
Рейтинг: (6)
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Возможные варианты модификации объекта FiboLines:
- установка образующей линии объекта вертикально от точки 100 или 0;
- сдвиг образующих точек объекта (100 или 0) в любом направлении на заданное число баров;
- нанесение на график линий следа, описание линии становится видимым при наведении на неё курсора, сам объект при этом может находиться за пределами окна графика;
- запись начальных дат и цен в описание объекта, которое становится видимым при наведении курсора на образующую линию, при этом точки 100 и 0 могут находиться за пределами окна графика;
- добавление на объект уровня произвольного значения;
- показ и удаление значения цен на всех существующих уровнях.
Задания скрипту могут устанавливаться как по отдельности, так и вместе в любом логичном сочетании.
Параметры модифицированного скриптом объекта могут быть дополнительно изменёны из окна его свойств, а построенные линии и сохранённые записи удалены при необходимости в любое время.
Запуск скрипта производится путём установки его на график мышью на одну из образующих точек объекта, программа предусматривает возможость нанесения на график точки и контура зоны установки курсора.
При желании объект модификации можно выбрать по его имени.
Об ошибках в задании скрипт извещает звуковым и визуальным сигналами. Отчёт о работе скрипта сохраняется во вкладке "Эксперты".


Примеры объектов  FiboLines.

 

Пояснения к картинке (справа налево):

1. Типовой объект FiboLines.
2. Объект установлен вертикально от точки 100 и сдвинут на 10 баров вправо, нанесены линии следа, описания линий становятся видимыми при наведении на них курсора, добавлены уровни (11.8; 76.4; 88.2).
3. Объект установлен вертикально от точки 100 и сдвинут на 10 баров влево, нанесены линии следа, описания линий становятся видимыми при наведении на них курсора, показаны значения цены на каждом уровне.

Далее слева направо:

1. Объект установлен вертикально от точки 0, нанесена линия следа точки 100, описание линии становится видимым при наведении на неё курсора, добавлены уровни (261.8; 361.8; 461.8), уровни (11.8; 23.6; 38.2; 61.8; 76.4; 88.2) удалены.
2. Точка 0 объекта сдвинута вправо на 21 бар, а точка 100 на 23 бара, показаны значения цены на каждом уровне.
3. На объекте с размером образующей линии 100 pip построена линейка с делениями 25 pip (установлена точкой 0 на цену открытия первого бара).  

