Добавил в первый вариант возможность вместо прибыли в процентах



отображать уровень стопа в пунктах.

Если стопа нет, то "NO".

Если в безубытке, то "Б/У".

Так же есть возможность одновременного отображения - риск/текущая прибыль.

И просмотр сделок истории (max 50), но точность будет только при

отсутствии вводов/выводов средств за выбранный период истории.

Настройки:

mode: 0-проценты . 1-пункты. 2-комбинация. 3-история.

cvet_m : цвет когда в убытке.

cvet_p : цвет когда в прибыли.

cvet_o : цвет если отложенный.



