OrderPercent2 - индикатор для MetaTrader 4
- 4502
Опубликован:
Обновлен:
Добавил в первый вариант возможность вместо прибыли в процентах
отображать уровень стопа в пунктах.
Если стопа нет, то "NO".
Если в безубытке, то "Б/У".
Так же есть возможность одновременного отображения - риск/текущая прибыль.
И просмотр сделок истории (max 50), но точность будет только при
отсутствии вводов/выводов средств за выбранный период истории.
Настройки:
- mode: 0-проценты . 1-пункты. 2-комбинация. 3-история.
- cvet_m : цвет когда в убытке.
- cvet_p : цвет когда в прибыли.
- cvet_o : цвет если отложенный.
