Индикаторы

OrderPercent2 - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
Добавил в первый вариант возможность вместо прибыли в процентах

отображать уровень стопа в пунктах.

Если стопа нет, то "NO".

Если в безубытке, то "Б/У".

Так же есть возможность одновременного отображения - риск/текущая прибыль.

И просмотр сделок истории (max 50), но точность будет только при

отсутствии вводов/выводов средств за выбранный период истории.

Настройки:

  • mode: 0-проценты . 1-пункты. 2-комбинация. 3-история.
  • cvet_m : цвет когда в убытке.
  • cvet_p : цвет когда в прибыли.
  • cvet_o : цвет если отложенный.


