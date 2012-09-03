Ставь лайки и следи за новостями
Kvadrat - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9897
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Идея такова, что цена находится в определенном квадрате и цена рано или поздно выскочит из пределов квадрата, по краям ставятся ордера Buy Stop и Sell Stop.
Если цена не выходит из квадрата и срабатывает стоплосс, то заново расставляются ордера Buy Stop и Sell Stop, но уже с увеличенным лотом, и так продолжается до достижения Maxlot.
Если есть идеи по улучшению, буду рад.
Strategy Tester Report!Kvadrat.vz.1.7
AlpariUK-Demo - Micro+Classic (Build 432)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2012.05.01 00:00 - 2012.09.05 23:59 (2012.05.01 - 2012.09.06)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Name="!Kvadrat"; MinLot=0.1; MaxLot=3; TakeProfit=100; Grid=160; A=0.6; Stop=false; Delete=false;
|Bars in test
|130169
|Ticks modelled
|5548816
|Modelling quality
|25.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|1115.14
|Gross profit
|19177.23
|Gross loss
|-18062.10
|Profit factor
|1.06
|Expected payoff
|1.28
|Absolute drawdown
|899.95
|Maximal drawdown
|2505.15 (37.93%)
|Relative drawdown
|37.93% (2505.15)
|Total trades
|872
|Short positions (won %)
|460 (62.39%)
|Long positions (won %)
|412 (60.19%)
|Profit trades (% of total)
|535 (61.35%)
|Loss trades (% of total)
|337 (38.65%)
|Largest
|profit trade
|239.15
|loss trade
|-381.44
|Average
|profit trade
|35.85
|loss trade
|-53.60
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|10 (160.00)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-836.97)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|350.45 (8)
|consecutive loss (count of losses)
|-836.97 (7)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
LogFile:
28.08.2012 22:04
!Kvadrat.vz.1.7
1 -Исправил ошибку: Stack overflow в функции расчёта лота KvadratLot()
2 - Добавил звуковой эффект
