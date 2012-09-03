CodeBaseРазделы
Советники

Kvadrat - эксперт для MetaTrader 4

bird0
9897
(3)
Идея такова, что цена находится в определенном квадрате и цена рано или поздно выскочит из пределов квадрата, по краям ставятся ордера Buy Stop и Sell Stop.

Если цена не выходит из квадрата и срабатывает стоплосс, то заново расставляются ордера Buy Stop и Sell Stop, но уже с увеличенным лотом, и так продолжается до достижения Maxlot.

Если есть идеи по улучшению, буду рад.

Strategy Tester Report

!Kvadrat.vz.1.7

AlpariUK-Demo - Micro+Classic (Build 432)

Советник устанавливает отложенные ордера в пределах ценового квадрата.


SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2012.05.01 00:00 - 2012.09.05 23:59 (2012.05.01 - 2012.09.06)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersName="!Kvadrat"; MinLot=0.1; MaxLot=3; TakeProfit=100; Grid=160; A=0.6; Stop=false; Delete=false;
Bars in test130169Ticks modelled5548816Modelling quality25.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit5000.00
Total net profit1115.14Gross profit19177.23Gross loss-18062.10
Profit factor1.06Expected payoff1.28
Absolute drawdown899.95Maximal drawdown2505.15 (37.93%)Relative drawdown37.93% (2505.15)
Total trades872Short positions (won %)460 (62.39%)Long positions (won %)412 (60.19%)
Profit trades (% of total)535 (61.35%)Loss trades (% of total)337 (38.65%)
Largestprofit trade239.15loss trade-381.44
Averageprofit trade35.85loss trade-53.60
Maximumconsecutive wins (profit in money)10 (160.00)consecutive losses (loss in money)7 (-836.97)
Maximalconsecutive profit (count of wins)350.45 (8)consecutive loss (count of losses)-836.97 (7)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2



LogFile:

28.08.2012 22:04

!Kvadrat.vz.1.7

1 -Исправил ошибку: Stack overflow в функции расчёта лота KvadratLot()

2 - Добавил звуковой эффект

b-PSI@Base b-PSI@Base

Библиотека базовых функций, наиболее часто применяемых в разработке советников.

iACfunc, iAOfunc and iBearsBullsfuncs iACfunc, iAOfunc and iBearsBullsfuncs

Расширенные возможности функций iAC, iAO and iBearsBulls

OrderPercent2 OrderPercent2

Индикатор показывает прибыль по ордерам в процентах от баланса. Или уровень стопа в пунктах.

Классическая система "Черепах" на каналах Дончиана. Классическая система "Черепах" на каналах Дончиана.

Периодически привожу как аргумент в спорах. Она действительно работает на EURUSD, D1.