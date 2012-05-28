Реальный автор: Сергей (urdala) Рашевский

Модификация и улучшение: Vladon

Авторство:

Некоторые функции, использованные мною в моих экспертах, были скопированы с открытого доступа и модифицированы под нужды каждого эксперта. Автор некоторых функций — KimIV, модификация — Expforex.

Описание:



Ind - NewsInfo - модификация уже известного индикатора, отображающего экономические новости по текущей валютной паре.



На этот раз:

Алгоритм сбора информации немного изменен в лучшую сторону;



Исправлены ошибки отображения времени до\после новости;



Добавлены показатели экономической активности(Предыдущий, Прогноз, фактический),



Настройки:

