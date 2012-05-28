CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Ind - NewsInfo - индикатор для MetaTrader 4

Vladislav Andruschenko
Просмотров:
10275
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор: Сергей (urdala) Рашевский
Модификация и улучшение: Vladon

Авторство:

Некоторые функции, использованные мною в моих экспертах, были скопированы с открытого доступа и модифицированы под нужды каждого эксперта. Автор некоторых функций — KimIV, модификация — Expforex.

Описание:

Ind - NewsInfo - модификация уже известного индикатора, отображающего экономические новости по текущей валютной паре.

На этот раз:

  • Алгоритм сбора информации немного изменен в лучшую сторону;
  • Исправлены ошибки отображения времени до\после новости;
  • Добавлены показатели экономической активности(Предыдущий, Прогноз, фактический),

Картинка текущего календаря выглядит так:




Также версия 2 позволяет просматривать историю новостей за месяц:



и за год:



Настройки:

  • extern string a1="Минут до новости";
  • extern int MinAlertPerNews=30; //Срабатывание минут до новости;
  • extern string a2="Минут после новости";
  • extern int MinAlertAfterNews= 30; //Срабатывание минут после новости;
  • extern string a3="Часовой пояс";
  • extern int GMT=-1; // часовой пояс. 0-GMT;
  • extern string a4="Показывать важные новости";
  • extern bool HighNews=true;//Установка важности новостей;
  • extern string a5="Показывать средние новости";
  • extern bool MediumNews=true;//Установка важности новостей;
  • extern string a6="Показывать легкие новости";
  • extern bool LowNews=true;//Установка важности новостей;
  • extern string a7="Рисовать линии новостей";
  • extern bool LineCreate=true;// Рисовать линии?;
  • extern string a34="Рисовать текст новостей";
  • extern bool TextCreate=true;// Рисовать линии?;
  • extern string a9="Подавать сигналы";
  • extern bool Alerts=false;// Сигналить о предстоящей новости?;
  • extern string a10="Цвет важных новостей";
  • extern color high= Red;// цвет важных новостей;
  • extern string a11="Цвет средних новостей";
  • extern color medium= Yellow;// цвет обычных новостей;
  • extern string a12="Цвет легких новостей";
  • extern color low= Lime;// цвет незначительных новостей;
  • extern string a13="Стиль линий";
  • extern int Style=1;//Стиль линии;

SetUpProfitAndLoss SetUpProfitAndLoss

При открытии ордера с рынка (или у брокеров, не позволяющих сделать это сразу) бывает необходимо установить сразу же ограничения убытка и/или прибыли. Данный советник это и делает.

GapView GapView

Индикатор гэпов. Участок кода ввиде индикатора, отображающего ценовые разрывы между пятиминутными барами независимо от переключения таймфрейма.

Отображение краткой информации об инструменте и аккаунте в окне графика Отображение краткой информации об инструменте и аккаунте в окне графика

В окне графика крупно и разными цветами отображаются: период графика, цены Bid и Ask, спрэд, баланс, текущее состояние депозита, профит.

Конвертор истории Конвертор истории

ASK and BID -> AVG or BID+ASK