Ind - NewsInfo - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров:
- 10275
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор: Сергей (urdala) Рашевский
Модификация и улучшение: Vladon
Авторство:
Некоторые функции, использованные мною в моих экспертах, были скопированы с открытого доступа и модифицированы под нужды каждого эксперта. Автор некоторых функций — KimIV, модификация — Expforex.
Описание:
Ind - NewsInfo - модификация уже известного индикатора, отображающего экономические новости по текущей валютной паре.
На этот раз:
- Алгоритм сбора информации немного изменен в лучшую сторону;
- Исправлены ошибки отображения времени до\после новости;
- Добавлены показатели экономической активности(Предыдущий, Прогноз, фактический),
Картинка текущего календаря выглядит так:
Также версия 2 позволяет просматривать историю новостей за месяц:
и за год:
Настройки:
- extern string a1="Минут до новости";
- extern int MinAlertPerNews=30; //Срабатывание минут до новости;
- extern string a2="Минут после новости";
- extern int MinAlertAfterNews= 30; //Срабатывание минут после новости;
- extern string a3="Часовой пояс";
- extern int GMT=-1; // часовой пояс. 0-GMT;
- extern string a4="Показывать важные новости";
- extern bool HighNews=true;//Установка важности новостей;
- extern string a5="Показывать средние новости";
- extern bool MediumNews=true;//Установка важности новостей;
- extern string a6="Показывать легкие новости";
- extern bool LowNews=true;//Установка важности новостей;
- extern string a7="Рисовать линии новостей";
- extern bool LineCreate=true;// Рисовать линии?;
- extern string a34="Рисовать текст новостей";
- extern bool TextCreate=true;// Рисовать линии?;
- extern string a9="Подавать сигналы";
- extern bool Alerts=false;// Сигналить о предстоящей новости?;
- extern string a10="Цвет важных новостей";
- extern color high= Red;// цвет важных новостей;
- extern string a11="Цвет средних новостей";
- extern color medium= Yellow;// цвет обычных новостей;
- extern string a12="Цвет легких новостей";
- extern color low= Lime;// цвет незначительных новостей;
- extern string a13="Стиль линий";
- extern int Style=1;//Стиль линии;
