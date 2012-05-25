Ставь лайки и следи за новостями
GapView - индикатор для MetaTrader 4
Автор:
Fartarantula
Индикатор гэпов. Отображает ценовые разрывы между барами выбранного тф за указанный период в днях.
При достяжении уровня (перекрытии гэпа) удаляет уровень. Рекомендуемый параметр дальности не менее 30 дней.
Суть индикатора-стремление цены перекрыть ценовой разрыв. Рассматриваемые уровни, являются потенциальными целями.
Исключение составляют уровни, образуемые дырой в котировках дц и не связанные с разрывом в моменты ускорения и т.д.,
но отличить их от реальных разрывов практически невозможно.
Значимые Параметры:
Дальность Гэпов- количество анализируемых дней истории
Точность цены- количество знаков в цене после запятой
