Автор:

Fartarantula

Индикатор гэпов. Отображает ценовые разрывы между барами выбранного тф за указанный период в днях.

При достяжении уровня (перекрытии гэпа) удаляет уровень. Рекомендуемый параметр дальности не менее 30 дней.

Суть индикатора-стремление цены перекрыть ценовой разрыв. Рассматриваемые уровни, являются потенциальными целями.

Исключение составляют уровни, образуемые дырой в котировках дц и не связанные с разрывом в моменты ускорения и т.д.,

но отличить их от реальных разрывов практически невозможно.

Значимые Параметры:

Дальность Гэпов- количество анализируемых дней истории

Точность цены- количество знаков в цене после запятой



