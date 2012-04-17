Простой ZigZag с заданием реверса в пунктах через глобальную переменную.



Удобен тем, что при переключении графика на другой период или другой инструмент не требует подгонки параметров.

Картинка:



Реверс задается в целых пунктах (без последнего знака) через таблицу глобальных переменных. Формат следующий - название инструмента с периодом в минутах, пункты (например, EURUSD1440 - для евро дневок, 340 пунктов - 0,0340 по графику). Кто не знает, вызывается через F3.

Кроме того, можно задать минимальное кол-во баров, меньше которого не появится новый отрезок зигзага. Поскольку используется реже, задается через настройки индикатора.

Недостаток индикатора - не обновляется при докачке данных. Если кто доделает код или посоветует как проще это сделать, буду рад. Пишите...