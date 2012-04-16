CodeBaseРазделы
V5 MA MACD - эксперт для MetaTrader 4

Автор:

Myth63

Работает по сигналам скользящих и MACD с отсечением по МACD. (нахватавшись знаний, немного переписал код, устранив ошибки - теперь он понятен для большинства)

Советник работает один на счёте.


Советы:

  • 4-х значный ДЦ. евро-доллар 15 минутка. Тест также с 01.01.2012.

    Небольшая инструкция по запуску советника:

    Прогоняем тест сразу после завершения дня по разделительной в ДЦ. Если нет открытой сделки, запускаем. В противном случаее можете понести небольшой лишний убыток. (а может и прибыль)

    ВНИМАНИЕ

    Если вы закрыли ордер установленный советником вручную, то советника нужно перезапустить. (выполнив инструкцию по запуску советника)
