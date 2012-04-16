Небольшая инструкция по запуску советника:



Прогоняем тест сразу после завершения дня по разделительной в ДЦ. Если нет открытой сделки, запускаем. В противном случаее можете понести небольшой лишний убыток. (а может и прибыль)

ВНИМАНИЕ



Если вы закрыли ордер установленный советником вручную, то советника нужно перезапустить. (выполнив инструкцию по запуску советника)