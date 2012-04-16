Смотри, как бесплатно скачать роботов
V5 MA MACD - эксперт для MetaTrader 4
Автор:
Myth63
Работает по сигналам скользящих и MACD с отсечением по МACD. (нахватавшись знаний, немного переписал код, устранив ошибки - теперь он понятен для большинства)
Советник работает один на счёте.
Советы:
- 4-х значный ДЦ. евро-доллар 15 минутка. Тест также с 01.01.2012.
Небольшая инструкция по запуску советника:Прогоняем тест сразу после завершения дня по разделительной в ДЦ. Если нет открытой сделки, запускаем. В противном случаее можете понести небольшой лишний убыток. (а может и прибыль)
ВНИМАНИЕЕсли вы закрыли ордер установленный советником вручную, то советника нужно перезапустить. (выполнив инструкцию по запуску советника)
