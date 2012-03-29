Советник Urdala_Tester - это универсальный тестер и исполнитель ваших математических стратегий.

Вы задаете вашу стратегию в таблице Excel, а советник исполняет ее на сервере.

Работает как на демо, так и на реале, но главной его особенностью является то, что он работает в тестере МТ4!

Слово Demo в названии в названии обозначает, что данная версия является демонстрационной версией советника Urdala_Tester. Ограничение, связанное с демонстрационной версией, отражается только на уменьшенном функционале советника. Демо-версия является готовым советником, которым можно разрабатывать новые и работать на уже готовых различных стратегиях.

Принцип работы советника. Вы разрабатываете (или используете готовую) стратегию в таблице Excel, и советник начинает ее исполнять.

Существует 3 вида начала работы советника:

При помещении на график советник сразу выставляет ордера из таблицы. В зависимости от стратегии ордера начинают работать. Когда все ордера закрываются, советник сразу начинает работу заново. Советник ждет выставления нулевой линии. Как только вы установите нулевую линию, советник начнет отрабатывать ордера из таблицы. Когда все ордера закрываются, советник останавливает работу и ждет установки нулевой линии. Советник ждет выставления нулевой линии. Как только вы установите нулевую линию, советник начинает работать, но ордера из таблицы не выставляет. Советник выставит их только тогда, когда цена Bid коснется нулевой линии. Когда все ордера закрываются, советник останавливает работу и ждет установки нулевой линии.

Нулевая линия - это горизонтальная линия на графике с именем "0". Когда вы выставляете нулевую линию - вы просто помещаете на график горизонтальную линию и в свойствах линии имя линии меняете на "0" (ноль). Эта линия будет служить для начального отсчета для построения ордеров. Если вы удалите начальную линию, то советник закроет все ордера, и рыночные и отложенные. Передвигать нулевую линию нельзя - если вы ее переместите, то она вернется на прежнее место.

UseLine - использовать или нет ручное выставление нулевой линии. Если установите UseLine=false, то советник будет отрабатывать 1 вид начала работы советника, если true, то 2 или 3( в зависимости от параметра StartLine). StartLine - выставлять ордера при касании ценой нулевой линии или нет. Если установите StartLine=false, то советник будет отрабатывать 2 вид начала работы, если true, то 3 вид. Имеет смысл только при UseLine=true; Slippage - отклонение от цены в пунктах. Параметр применяется для открытия рыночных ордеров. Если необходимо открыть ордер, цена открытия которого находится не дальше чем Slippage пунктов от Bid, то советник откроет рыночный ордер вместо отложенного. Так же применяется для сигнала касания ценой нулевой линии. CloseProfit - прибыль ордеров для закрытия в валюте депозита. Может быть как отрицательной, так и положительной. Когда прибыль ордеров больше или равна CloseProfit (положительное значение), то все ордера закрываются. Если убыток ордеров больше или равен CloseProfit (отрицательное значение), то все ордера закроются. CloseProfitProc - прибыль ордеров для закрытия в процентах от баланса. Параметр аналогичен параметру CloseProfit, только расчет идет не в валюте депозита, а в % от баланса счета. Magic - магический номер. Применяется для указания идентификационного номера для ордеров выставляемых советником, чтобы он мог отличить ордера которые установил он, а не какой либо другой советник на данном счету.

Разработка стратегии в таблице. Таблица стратегии должна размещаться в файле "Orders.csv" (см. примеры в архиве orders.zip). Файл необходимо поместить в папку \experts\file которая находится в папке с установленным терминалом. Если вы используете советник во встроенном тестере МТ4, то поместите файл в папку \tester\file.

Пример откатной стратегии:

Столбцы таблицы:



type - тип ордера. buy или sell. Здесь вы не указываете рыночный это или отложенный ордер, лимитный или стоповый. Советник сам, исходя из типа ордера и цены его открытия, решит какой тип ордера ему открыть. lot - объем ордера. Здесь указываете каким объемом ( лотом) открыть данный ордер. open - цена открытия ордера. Цена указывается в пунктах от нулевой линии. Если число положительное, то ордер будет выставлен выше нулевой линии, если отрицательное, то ниже нулевой линии. Учитывайте, что ордера buy открываются по цене Ask, а sell по Bid. Нулевая линия рассчитывается по Bid. sl - стоплосс ордера. Стоплосс указывается в пунктах от цены открытия ордера. tp - тейкпрофит ордера. Тейкпрофит указывается в пунктах от цены открытия ордера.

Вот так будет выглядеть на графике стратегия, представленная в таблице выше.

Таким образом, указывая различную расстановку и свойства ордеров в таблице, вы создаете схему открытия ордеров, а момент начала и конца работы схемы в настройках советника. Схемы могут быть какими угодно: откатные, пробойные, трендовые, флетовые, математические... Не знаю какие еще. Придумайте сами))) По сути этот продукт является конструктором советников. Несколько примеров схем я прилагаю к советнику. Не забывайте, что советник видит только файл с именем " Orders.csv "!



Работает также и в тестере. Если захотите протестировать вашу стратегию на истории, никаких проблем. В тестере необходимо включить советник в визуальном режиме и работать со стратегией, так как работаете с ней в реальном времени. Только это будет на истории и намного быстрее)))



При выставлении стоп приказов (стоплосс и тейкпрофит) ордерам будьте внимательны! Стоп приказы у рыночного или отложенного ордера можно изменить в ходе работы. Например, если у ордера не было тейкпрофита, а в ходе торгов вы решите его установить, то меняете тейкпрофит в таблице, а советник изменит его у ордера.



Откатная стратегия Orders.zip/Orders.csv

Пробойная стратегия Orders.zip /Orders-copy.csv

Математическая стратегия Orders.zip /Orders-copy2.csv

Отработка математической стратегии за часть марта 2012 (полный отчет находится в Urdala_Tester_Demo_Report.zip).