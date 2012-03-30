Описание:



Индикатор выставляет линии на изгибе скользящей средней. Скользящая средняя строится по данным часового графика (H1) с периодом 24.

Линии имеют разные цвета:

красный - линия за прошедшие сутки;

- линия за прошедшие сутки; зеленый - за прошедшую неделю;

- за прошедшую неделю; желтый - за прошедший месяц;

- за прошедший месяц; голубой - больше месяца.

В индикаторе есть параметр проскальзывания (Slayders), для исключения "шума". При движении скользящей средней горизонтально или при близко расположенных изгибов средней.

Есть также отступы, минимальный и максимальный, от текущей цены, в пределах которых рисуются линии.

На графике с права вверху и в низу, отображается цена сопротивления и поддержки (они привязаны к углам окна графика). P.S. если кто знает как убрать четыре нуля в конце, напишите, буду признателен.

Это мой первый индикатор, который я выложил здесь, так что не судите строго. Если возникнут вопросы или идеи по поводу улучшения и дополнения, пишите в комментах.

Картинка:



ВНИМАНИЕ! v2. изменена и дополнена.