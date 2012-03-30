Ставь лайки и следи за новостями
Bending_MA24H1 - индикатор для MetaTrader 4
- 6344
Описание:
Индикатор выставляет линии на изгибе скользящей средней. Скользящая средняя строится по данным часового графика (H1) с периодом 24.
Линии имеют разные цвета:
- красный - линия за прошедшие сутки;
- зеленый - за прошедшую неделю;
- желтый - за прошедший месяц;
- голубой - больше месяца.
В индикаторе есть параметр проскальзывания (Slayders), для исключения "шума". При движении скользящей средней горизонтально или при близко расположенных изгибов средней.
Есть также отступы, минимальный и максимальный, от текущей цены, в пределах которых рисуются линии.
На графике с права вверху и в низу, отображается цена сопротивления и поддержки (они привязаны к углам окна графика). P.S. если кто знает как убрать четыре нуля в конце, напишите, буду признателен.
Это мой первый индикатор, который я выложил здесь, так что не судите строго. Если возникнут вопросы или идеи по поводу улучшения и дополнения, пишите в комментах.
Картинка:
ВНИМАНИЕ! v2. изменена и дополнена.
