Советники

cm_Line_Revers - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Просмотров:
7009
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
Советник cm_Line_Revers сам не открывает новых ордеров, он только переворачивает уже открытые прибыльные позиции на линиях с именами Revers_х.

Для работы необходимо установить на график линию и назвать ее Revers_1 или несколько линий Revers_1, Revers_2, Revers_3...

На каждой из линий все профитные ордера будут переворачиваться.

Пример работы:

