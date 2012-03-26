Советник cm_Line_Revers сам не открывает новых ордеров, он только переворачивает уже открытые прибыльные позиции на линиях с именами Revers_х.

Для работы необходимо установить на график линию и назвать ее Revers_1 или несколько линий Revers_1, Revers_2, Revers_3...

На каждой из линий все профитные ордера будут переворачиваться.

Пример работы:

