cm_Line_Revers - эксперт для MetaTrader 4
Советник cm_Line_Revers сам не открывает новых ордеров, он только переворачивает уже открытые прибыльные позиции на линиях с именами Revers_х.
Для работы необходимо установить на график линию и назвать ее Revers_1 или несколько линий Revers_1, Revers_2, Revers_3...
На каждой из линий все профитные ордера будут переворачиваться.
Пример работы:
