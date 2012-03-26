Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
V4 MA MACD - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 15317
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Myth63
Следующая версия с добавкой ещё одного условия. Ошибка потери ордера при релогине на сервер вроде исправлена.
Работает по сигналам скользящих и MACD с отсечением по МACD.
Советы:
- 5-х значный ДЦ. евро-доллар 15 минутка. Тест также с 01.01.2012
- Небольшая инструкция по запуску советника.
Прогоняем тест сразу после завершения дня по разделительной в ДЦ. Если нет открытой сделки, запускаем. В противном случаее можете понести небольшой лишний убыток. (а может и прибыль)
- ВНИМАНИЕ
Если вы закрыли ордер установленный советником вручную, то советника нужно перезапустить.
s-PSI@CalculateProfitFromTime
Просматриваем работу результатов своей стратегии (на истории) по часам.cm_Line_Revers
Переворот ордеров.
Идеальный зигзаг
Ультрабыстрый зигзаг на максимально простом принципе. Без висящих вершин. С поддержкой оптимизированного по времени нахождения вершин.b-PSI@CalculateProfitFromTime
Просматриваем работу результатов своей стратегии (на истории терминала и в тестере после тестирования) по часам.