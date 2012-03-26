CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

V4 MA MACD - эксперт для MetaTrader 4

[Удален]
Просмотров:
15317
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор: Myth63

Следующая версия с добавкой ещё одного условия. Ошибка потери ордера при релогине на сервер вроде исправлена.

Работает по сигналам скользящих и MACD с отсечением по МACD.

Советы:

  • 5-х значный ДЦ. евро-доллар 15 минутка. Тест также с 01.01.2012
  • Небольшая инструкция по запуску советника.
    Прогоняем тест сразу после завершения дня по разделительной в ДЦ. Если нет открытой сделки, запускаем. В противном случаее можете понести небольшой лишний убыток. (а может и прибыль)
  • ВНИМАНИЕ
    Если вы закрыли ордер установленный советником вручную, то советника нужно перезапустить.
s-PSI@CalculateProfitFromTime s-PSI@CalculateProfitFromTime

Просматриваем работу результатов своей стратегии (на истории) по часам.

cm_Line_Revers cm_Line_Revers

Переворот ордеров.

Идеальный зигзаг Идеальный зигзаг

Ультрабыстрый зигзаг на максимально простом принципе. Без висящих вершин. С поддержкой оптимизированного по времени нахождения вершин.

b-PSI@CalculateProfitFromTime b-PSI@CalculateProfitFromTime

Просматриваем работу результатов своей стратегии (на истории терминала и в тестере после тестирования) по часам.