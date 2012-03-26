CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

PLC (penetration of the last candle) - эксперт для MetaTrader 4

Vyacheslav Barbakov
Просмотров:
11089
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Торгуем в направлении движения цены отложенными ордерами BUYSTOP и SELLSTOP на 5 минутном таймфрейме.

Начало цикла - это выставление отложенных ордеров 0.01 лота (минимальным лотом) выше и ниже хая и лоу предыдущей свечи на значение filtr_razmer.

Выставление следующего ордера BUYSTOP и SELLSTOP возможно выше и ниже соответственно (на значение filtr_otstup_no_orders) последнего выставленного отложенного ордера или уже сработавшего (открывшегося buy или sell).

При достижении прибыли profit_close все ордера закрываются и удаляются и начинается новый цикл.

При пробитии фракталов 5 мин и 60 мин графике есть возможность выставлять ордера удвоенным и учетверенным размером (по желанию)

Работа ведется без стоп лоссов и тэйкпрофитов.



e-PSI@ManagerTrailing v.26.02.2014 e-PSI@ManagerTrailing v.26.02.2014

Manager ордеров, отвечающий за "Выход" - трейлингует ордера, устанавливает СТОПы, производит закрытие по частям, закрывает по виртуальном СТОПам (от 1 пп.), контролирует макс. "жизнь" ордера (в барах), управляет общим профитом контролируемых ордеров.

STOP STOP

Виртуальный стоп. Всем, кто не любит фиксировать минус, но понимает, что без этого прибыльная торговля невозможна.

STOP 2.0 STOP 2.0

Виртуальный стоп. Дополненная версия советника STOP.

cm_Line_Revers cm_Line_Revers

Переворот ордеров.