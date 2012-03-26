Торгуем в направлении движения цены отложенными ордерами BUYSTOP и SELLSTOP на 5 минутном таймфрейме.



Начало цикла - это выставление отложенных ордеров 0.01 лота (минимальным лотом) выше и ниже хая и лоу предыдущей свечи на значение filtr_razmer.

Выставление следующего ордера BUYSTOP и SELLSTOP возможно выше и ниже соответственно (на значение filtr_otstup_no_orders) последнего выставленного отложенного ордера или уже сработавшего (открывшегося buy или sell).

При достижении прибыли profit_close все ордера закрываются и удаляются и начинается новый цикл.

При пробитии фракталов 5 мин и 60 мин графике есть возможность выставлять ордера удвоенным и учетверенным размером (по желанию)

Работа ведется без стоп лоссов и тэйкпрофитов.





