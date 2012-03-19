Смотри, как бесплатно скачать роботов
V3 MA MACD - эксперт для MetaTrader 4
Опубликован:
Обновлен:
Простой советник, без всяких заморочек. Посидев над графиками цены, обнаружив множество закономерностей и совпадений реализовал малую часть. Советник будет дорабатываться. Мои познания пока в MQL4 слабоваты (раньше увлекался Бейсиком =), вот и получилось что-то очень похожее ). Так что, это первая ласточка. Впоследствии попробую закинуть блок ошибок, ну и дореализовавать свои наблюдения.
Прошу не судить строго=)
Советы:
- пара евро-доллар 15 минутка. 5-значный ДЦ . Прогонял на А... с Нового года.
