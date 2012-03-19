CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

V3 MA MACD - эксперт для MetaTrader 4

[Удален]
Просмотров:
6139
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Простой советник, без всяких заморочек. Посидев над графиками цены, обнаружив множество закономерностей и совпадений реализовал малую часть. Советник будет дорабатываться. Мои познания пока в MQL4 слабоваты (раньше увлекался Бейсиком =), вот и получилось что-то очень похожее ). Так что, это первая ласточка. Впоследствии попробую закинуть блок ошибок, ну и дореализовавать свои наблюдения.

Прошу не судить строго=)

Советы:

  • пара евро-доллар 15 минутка. 5-значный ДЦ . Прогонял на А... с Нового года.
b-PSI@ManagerPA v.20.08.2012 b-PSI@ManagerPA v.20.08.2012

Библиотека управления общим профитом советника: трейлингуем, фиксируем прибыль, ограничиваем убыток (мультивалютная).

XLines XLines

Выкладываю сразу 2 индикатора, которые рисуют уровни на графике на основе движения цены, усредненного за определенное количество дней.

b-PSI@Trade v.19.08.2013 b-PSI@Trade v.19.08.2013

Библиотека функций торговых операций.

Bulls vs Bears Bulls vs Bears

Индикатор для торговли по тренду.