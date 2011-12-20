Описание:



Советник создан по просьбе одного из участников нашего форума.

Сообщение от vvx080 Есть идея: сделать сетку стоп-ордеров, допустим в начале ставим 2 ордера sell и buy, после открытия одного из них, второй удаляем, если идет в минус то через 10 пунктов открываем противоположный ордер в 2 раза большим объемом, если опять идет в минус, то открываем противоположный ордер через 20 пунктов с лотом в 2 раза больше предыдущего, если опять идет в минус, то открываем противоположный ордер через 30 пунктов с лотом в 2 раза больше предыдущего, и.т.д. при таких условиях должно будет произойти много совпадений чтоб рынок слил депозит. Ну а при положительном развитии событий поставить хороший трал, чтоб можно было рассчитывать пунктов на 300 прибыли. На ордера не ставим стоплос и профит а закрываем по общему профиту. Этой стратегии не страшны ни тренды, ни боковики, при тренде будет тралиться общий профит. Вот предварительный расчет лотов и депозита: 1 sell 0.1 - 10 p = - 1 , 2 buy 0.2 - 20 p = - 3 3 sell 0.4 - 30 p = - 12 4 buy 0.8 - 40 p = - 32 5 sell 1.6 - 50 p = - 87 6 buy 3.2 - 60 p = - 213 7 sell 6.4 - 70 p = - 514 8 buy 12.8 - 80 p = - 1194 9 sell 25 ; 6 - 90 p = - 2886 Думаю депозита на 3000 хватит, но до 8 , 9 ордера навряд ли дойдет. Я посчитал, может где то ошибся но картина примерно такова. советник более точно покажет.

Советник имеет увеличение лота, но чистым мартином его назвать нельзя, более того этот советник действительно выходит из флета, что многим мартинам не дано.



В общем он заинтересовал несколько человек и я считаю это достойно отдельной ветки.

Прошу высказывать здесь ваши мысли сомнения и варианты улучшения. Но одна просьба, не проверив советник хотя бы на демо и не поняв его работу, не нужно создавать пустых постов на тему "мартин это плохо".



Параметры советника:

extern int Step = 10 ; extern double ProfitClose = 1.0 , lot = 0.01 ; extern int slippage = 3 , magic = 0 ;

Это только первые наброски советника, поэтому будут интересны Ваши предложения и замечания.

Удачной торговли!