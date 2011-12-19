Советник hammer (с англ. "ручник", ну или "молоток"… так или иначе речь идет о некоем ручном труде) открывает сделку от уровня. Рабочий график 1-минутка или 5-минутка. Обязательное условие – волатильный рынок. Если колебания небольшие, можно запросто уснуть, так ничего и не открыв. Первоначально уровень – пунктирная желтая линия через весь график – устанавливается вручную. Рекомендации здесь простые: посмотреть на текущие поддержки и сопротивления, скажем, на часовом графике и выбрать некий уровень, за который можно было бы "зацепиться". Цепляться лучше понадежнее, отсюда и смотреть лучше на часовой график. Но после выбора уровня или после открытия позиции следить все же лучше на 1-минутке или 5-минутке.

Для тех, кто не любит читать описание дальше второго абзаца, сразу скажу, что этот советник не имеет никакого отношения к максимусу, никак с ним не коррелирует, хотя отдаленно и напоминает некие фичи. Протестировать на истории не удастся, предполагается только тестирование/освоение на демо-счете (полуавтомат).

Итак, посмотрим на рисунок ниже.



1. Первая строка - текущий лот, риск и трал суть переменные, которые можно изменять через меню МетаТрейдера. Лот и трал приводятся в соответствии с требованиями брокера. Поэтому даже если вы задали трал 4 пункта, а минимальный стоп-левел вашего брокера 5 пунктов, будет отображаться и работать именно трал 5 пунктов. Риск нужен для вычисления текущего лота: текущий эквити разделить на риск = лот.



2. Вторая строка уже интереснее. После того как был определен уровень (желтая пунктирная линия), цена должна коснуться этого уровня. После этого изменится соответствующее значение "бай" или "селл" во второй строке. Что это означает? Сразу после того как значение "бай" или "селл" изменилось, начинается проверка возможности открытия сделки. Если селл имеет значение 0, короткая сделка открыта быть не может, как бы вы ни упирались. Только после того как значение "селл" измениться на ненулевое, советник попытается открыть сделку. К чему эта проверка? По сути, это проверка действительности отмеченного уровня.



После того как цена коснулась уровня, он сразу автоматически отодвигается на пять пунктов ниже/выше. Чем волатильнее рынок, тем быстрее цена будет переставлять уровень.



3. Третья строка - текущий мейджик, если поменять, все начинается заново (кроме трейлинг-стопа). Отступ - переменная, которая играет огромное значение. После того как изменилось значение "бай" или "селл" во второй строке, цена должна уйти от этого значение на указанный отступ. Сразу после этого открывается сделка - бай или селл соответственно.



4. Четвертая строка - включение или отключение трала. Тралятся все сделки с комментарием советника "hammer", независимо от мейджика. Для включения перенесите строку влево. Для удобства лучше установить флаг "Выделять объект по одиночному клику мыши" в меню МетаТрейдера "Сервис >> Настройки >> Объекты".

5. Пятая строка включает возможность открытия короткой сделки. Для включения перенесите строку влево. Значение селл изменяется, и короткая сделка может быть открыта, только если эта кнопка включена.

6. Шестая строка включает возможность открытия длинной сделки. Если одновременно включена покупка и продажа, ничего работать не будет. Это своеобразная проверка от дурака.

7. Наконец, седьмая строка позволяет закрыть сделку с текущим мейджиком.

Когда открывается сделка, и если мейджик не изменен, желтая линия уровня исчезает. Вместо нее появляется красноватая линия тейкпрофита. По умолчанию тейкпрофит определяется как 40 пунктов от цены открытия. Красноватую линию можно перенести прямо на графике, соответствующее значение будет отправлено на сервер. Если изменить значение мейджика на любое другое, цикл начинается заново - то есть красноватая линия исчезает, и появляется желтая линия уровня.

Физико-математический смысл этого советника заключается в том, чтобы открыть сделку как только цена развернулась от уровня. При этом уровень смещается автоматически, каждый раз когда цена его касается. То есть как только цена перестала идти ниже/выше, начинается проверка возможности входа в рынок. Сам уровень на графике нужен, так помимо автоматического смещения его также можно переносить вручную, ориентируясь по уровням на часовом или даже 4-хчасовом графике.

В конце напомню о самом главном - рынок должен быть волатильным! Выберите время, например, в американскую сессию. Этот советник никак нельзя "прицепить" к разрабываемому мною максимусу, так как возможно эта концепция даст начало развитию совершенно другого советника.









