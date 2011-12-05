CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

советник ma-shift - эксперт для MetaTrader 4

Sergey Deev
Просмотров:
11425
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

В основу советника положен метод Пуриа с небольшими вольностями.

Используется сигнал не пересечения быстрой ma медленной, а их движение в одну сторону, подтверждение при пересечении macd своей нулевой линии и крутизной движения быстрой ma, выраженной в количестве пипсов на тик. Пример сделок на покупку/продажу приведен ниже:

Оптимизация проведена для пары EURUSD на временном интервале H1 с начала 2011 года в режиме "по ценам открытия".

Прогон выполнен с начала 2010 года в режиме "все тики":

Отчет:

Полевых испытаний советник не проходил.

В предложенном алгоритме открываются 3 сделки. Первые две имеют разный TP, у третьей TP пустой. После взятия первого профита, остальные сделки тралятся по заданному значению.

Тест проводился на пятизнаке робофорек.

В принципе, советник оптимизируется на любую пару с H1, M30.

Удачи всем, и попутного тренда..

StopMove StopMove

Скрипты для переноса стопов.

InBarMtfAlert_v1 InBarMtfAlert_v1

Скользящий мульти-таймфреймовый индикатор сужения волатильности ID/NR.

VR---SETKA VR---SETKA

Советник основан на откатной теории ......

Полуавтоматическая торговая система СЕТКА Полуавтоматическая торговая система СЕТКА

Система состоит из двух советников, один выставляет любую заданную вами сетку ордеров, а второй закрывает ордера при получении прибыли.