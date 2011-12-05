Ставь лайки и следи за новостями
советник ma-shift - эксперт для MetaTrader 4
- 11425
В основу советника положен метод Пуриа с небольшими вольностями.
Используется сигнал не пересечения быстрой ma медленной, а их движение в одну сторону, подтверждение при пересечении macd своей нулевой линии и крутизной движения быстрой ma, выраженной в количестве пипсов на тик. Пример сделок на покупку/продажу приведен ниже:
Оптимизация проведена для пары EURUSD на временном интервале H1 с начала 2011 года в режиме "по ценам открытия".
Прогон выполнен с начала 2010 года в режиме "все тики":
Отчет:
Полевых испытаний советник не проходил.
В предложенном алгоритме открываются 3 сделки. Первые две имеют разный TP, у третьей TP пустой. После взятия первого профита, остальные сделки тралятся по заданному значению.
Тест проводился на пятизнаке робофорек.
В принципе, советник оптимизируется на любую пару с H1, M30.
Удачи всем, и попутного тренда..
