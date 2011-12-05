Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
InBarMtfAlert_v1 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5542
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Скользящий мульти-таймфреймовый индикатор сужения волатильности ID/NR.
1. Внешние переменные:
extern int TF =15; // Количество свечей эмулирующих старший, возможно нестандартный ТФ extern int NR = 4; // Количество свечей старшего ТФ, среди которых ищется внутренняя свеча extern bool UseAlert = false; // Использование алерта.
2. Появление сигнала (ARROW) указывает на состояние ID/NR (по Л.Рашке). В данном случае (параметры по умолчанию) - это означает, что последние TF=15 сформировавшихся баров текущего таймфрейма имеют ценовой диапазон самый узкий из TF*(NR=1), TF*(NR=2), TF*(NR=3) и TF*(NR=4) за последние TF*NR=15*4=60 баров. Кроме того, диапазон последних 15 баров является внутренним по отношению к диапазону предыдущих 15 баров. Нулевой бар не учитывается.
3. Линии индикатора (LINE) - похожи на линии канала Дончиана и показывают соответствующую волатильность. Имеется средняя линия.
4. Линии индикатора (SECTION) соединяют на истории моменты возникновения сигнала (ARROW).
Возможное применение:
Индикатор разрабатывался в расчете на применение в пробойных системах по стратегиям, аналогичным стратегии "Внутренний день ID/NR4". Его можно использовать на мелких таймфреймах, "имитируя" старший таймфрейм, причем скользящий и произвольный, например 156, 32...
Линии канала могут использоваться в качестве целевых уровней, а также для сопровождения позиций.
Поиск максимального без откатного трендаWPR Close,High,Low.
Обычный WPR, тип цен Close, High, Low.
Скрипты для переноса стопов.советник ma-shift
Вольная модификация метода Пуриа.