Просматривал ДеМарка и решил посмотреть, как отрабатывают его трендовые уровни в МТС.



В архивах Кодабазы нашёл реализацию такой задачи. Авторский советник не запустился - как оказалось, в выложенной версии индикатора DeMark lines.mq4 не были задействованы те буферы, к которым обращался советник. Я сначала запустил авторский код, а затем его немножко переделал по своему видению.



Вот что получилось:

extern string SETUP_Expert = "=========== Общие настройки советника ===========" ; extern int MagicNumber = 346 ; extern bool Reverse = false ; extern string TradeComment = "Trade" ; extern int TradeBar = 9 ; extern int N_TradeBars = 1 ; extern int LifeMinBar = 7 ; extern string SETUP_AutoTrading = "================= AUTO TRADING ==================" ; extern bool AutoSTOPs_ON = true ; extern int MIN_Stop = 15 ; extern int TradeOrders = 4 ; extern string SETUP_Trailling = "=================== TRAILLING ===================" ; extern int TrailingStop = 0 ; extern int TrailingStep = 1 ; extern int BreakEven = 0 ; extern string Setup_Lots = "========= Параметры модуля расчёта лота =========" ; extern bool UseMM = TRUE; extern string Setup_MeansType_1_3 = "MeansType: 1-Balance; 2-Equity; 3-FreeMargin;" ; extern int MeansType = 2 ; extern int LotsPercent = 10 ; extern string QuotaEachOrders = "50,20,20,10" ; extern bool Use_Prioritity = TRUE; extern double MinLot = 0.01 ; extern double MaxLot = 50.0 ; extern double RiskDepo = 2000.0 ; extern int MAXLossDepoPercent = 50 ; extern string Setup_Order1 = "--------------- Setting Order № 1 ---------------" ; extern bool TradeOrder1 = true ; extern double TradeLots1 = 0.1 ; extern int TradeSL1 = 30 ; extern int TradeTS1 = 50 ; extern int TradeTP1 = 0 ; extern string Setup_Order2 = "--------------- Setting Order № 2 ---------------" ; extern bool TradeOrder2 = true ; extern double TradeLots2 = 0.1 ; extern int TradeSL2 = 50 ; extern int TradeTS2 = 80 ; extern int TradeTP2 = 0 ; extern string Setup_Order3 = "--------------- Setting Order № 3 ---------------" ; extern bool TradeOrder3 = true ; extern double TradeLots3 = 0.1 ; extern int TradeSL3 = 80 ; extern int TradeTS3 = 120 ; extern int TradeTP3 = 0 ; extern string Setup_Order4 = "--------------- Setting Order № 4 ---------------" ; extern bool TradeOrder4 = true ; extern double TradeLots4 = 0.1 ; extern int TradeSL4 = 120 ; extern int TradeTS4 = 160 ; extern int TradeTP4 = 0 ; extern string Setup_Services = "==================== SERVICES ===================" ; extern int Repeat = 3 ; extern int Periods = 5 ; extern bool UseAlert = false ; extern bool SoundPlay = false ; extern bool SendEmail = false ; extern string TradeLog = "TD-Lines" ; extern int NumberOfTries = 3 ; extern int Slippage = 2 ;

Советник открывает одновременно серию ордеров (до 4-рёх) - это привязано к 4-ём уровням целей, рассчитываемых индикатором. Авторская версия основные торговые параметры берёт из "ручных" настроек советника. Я автоматизировал процесс и привязал СТОПЫ и трейлинг к упомянутым уровням целей - параметр AutoSTOPs_ON. Но ручную авторскую систему настроек я оставил ("на любителя").



Данная система не чувствительна к качеству исторических котировок. Основные оптимизируемые параметры:

extern int TradeBar = 9 ; extern int N_TradeBars = 1 ; extern int LifeMinBar = 7 ;

можно добавит к этой троице (не обязательно):

extern int MIN_Stop = 15 ;

Ну, и конечно же, не нужно забывать про настройки индикатора:

extern int LevDP = 2 ; extern int qSteps = 1 ;

Ещё добавил ММ. Определяем размер суммарного лота для всех ордеров серии в процентах от Депо (LotsPercent). А затем, в соответствии с определёнными пропорциями (QuotaEachOrders) по результатам работы (Use_Prioritity) каждого из ордеров серии определяем индивидуально размеры лотов.

Добавил трейлинг по ATR (Use_TrailATR).



Эта система хоршо отрабатывает тренд, НО "плохо" дружит с флетом - нужен (по-хорошему) дополнительный фильтр:







НО, не смотря на озвученные недостатки, систем жизнеспособна! Да осилит дорогу идущий!

P.S. Немножко подправил индикатор, и чтобы не путаться, переименовал его.

