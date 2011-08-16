Смотри, как бесплатно скачать роботов
ABLine_HL - индикатор для MetaTrader 4
7235
-
Модификация индикатора ABL (ABL Andre Boyka Lines) http://codebase.mql4.com/ru/code/10103
Модифицировал индикатор ForexGrail 2011
Добавлены младшие ТФ (Н4-М5) и добавлены горизонтальные отрезки (уровни H-L) для улучшения восприятия
Хотелось бы добавить вывод ценовых меток как на рисунке
В данном случае индикатор "прикручен" к ZUP
