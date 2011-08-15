Описание:



Советник создан на основе прогнозирующего индикатора WmiFor.



Для работы советника "EA_Future_001a.mq4" индикатор "Future.mq4" должен быть занесен в папку индикаторов.

Внешние параметры:

extern int PastBars = 34;

extern int ForBars = 24;

extern int PeriodMA = 12;

extern bool IsExactTime = true;

extern int nFutBar = 22;// Should be less than ForBars

extern int nPoints = 13;

должны быть настроены при помощи теста.

Советник еще не испытывался на реальном счете.