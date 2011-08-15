Смотри, как бесплатно скачать роботов
Future - эксперт для MetaTrader 4
- 5466
-
Описание:
Советник создан на основе прогнозирующего индикатора WmiFor.
Для работы советника "EA_Future_001a.mq4" индикатор "Future.mq4" должен быть занесен в папку индикаторов.
Внешние параметры:
- extern int PastBars = 34;
- extern int ForBars = 24;
- extern int PeriodMA = 12;
- extern bool IsExactTime = true;
- extern int nFutBar = 22;// Should be less than ForBars
- extern int nPoints = 13;
должны быть настроены при помощи теста.
Советник еще не испытывался на реальном счете.
