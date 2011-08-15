CodeBaseРазделы
Future - эксперт для MetaTrader 4

Leonid Basis
Описание:

Советник создан на основе прогнозирующего индикатора WmiFor.

Для работы советника "EA_Future_001a.mq4" индикатор "Future.mq4" должен быть занесен в папку индикаторов.

Внешние параметры:

  • extern int PastBars = 34;
  • extern int ForBars = 24;
  • extern int PeriodMA = 12;
  • extern bool IsExactTime = true;
  • extern int nFutBar = 22;// Should be less than ForBars
  • extern int nPoints = 13;

должны быть настроены при помощи теста.

Советник еще не испытывался на реальном счете.

