Принцип советника:



Каждый бар можно охарактеризовать тенями - разница между максимумом свечи и ценой открытия - верхняя тень, разница между ценой открытия и минимумом - нижняя тень. Советник основан на предположении, что основная часть баров имеют тени в обоих направлениях. В самом деле, редко удается встретить фигуры типа молота (hammer) и повешенного (hanging man).

Сделка на покупку открывается, когда текущая цена ниже цены открытия на несколько пунктов (параметр shum=150) при условии, что верхняя тень свечи отсутствует (или незначительна - определяется параметром dopusk). Затем включается трал (TrailingStop = 30) . На следующем баре, если сделка не была закрыта ранее по тралу, тэйкпрофит меняет свое значение на уровень цены открытия сделки, т.е. переходим в безубыток (отключить эту функцию можно параметром autoStopLoss ). Еще через бар, если в безубыток выйти не удалось, закрываем сделку (определяется параметром bar_kol, по умолчанию равен 2, т.е. через два бара после открытия сделки она будет принудительно закрыта). Аналогично открываются сделки на продажу.

Величины TakeProfit и StopLoss по идее вообще не нужны, но оставил их, присвоив очень высокое значение, чтобы не срабатывали. Может кто захочет потестировать с ними.

В советнике стоит ограничение по времени открытия сделки внутри бара. Если за первые 7 минут (параметр min=7) не возникло ситуации, удовлетворяющей всем условиям, ждем следующего бара для открытия позиции. Здесь исходим из предположения, что в начале формирования бара еще нет четкой тенденции, этой неопределенностью и пользуемся. Не рекомендуется использовать высокие значения (более 15 мин. на часовом графике) - тогда сокращается время, за которое может быть получена прибыль.

Возможность ограничивать время совершения сделок в течение суток определяется параметрами open_hour (с этого часа разрешено открывать сделки) и stop_hour (после этого часа запрещается открывать сделки)

Авторасчет лота осуществляется параметром Prots = 0.4; - доля депозита, которая участвует в торговле (0.4 -> 40% от депозита). Конечно, лучше использовать 3-5% от депозита (т.е. 0.05).

Параметр MaxHistoryCheck по умолчанию отключен: если включить, то будет проверяться вся история (что сильно затормозит работу советника), если отключить - только последняя сделка. Включить, если планируется применение советника параллельно с другими советниками либо с ручной торговлей.

Советник обновлен 05.09.2011

Советник сделан под 5-значный ДЦ, для 4-значного поделите на 10 параметры TakeProfit,StopLoss,TrailingStop,shum,dopusk

Тестирование:

За период с января по сентябрь 2011 показал существенную прибыль на EURUSD H1. Однако при тестировании за 2010г. вначале практически безоткатный рост, а затем сливает... Так что выкладываю для обсуждения и предложений чем дополнить и что изменить, но никак не для теста на реале