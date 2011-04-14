CodeBaseРазделы
Индикаторы

Sidus_Bago (улучшенный) - индикатор для MetaTrader 4

Sergey Guliaev
Работает на основе двух МА и RSI. Выдаёт сигналы на покупку или продажу с оповещением алертом.

