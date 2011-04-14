CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

utter_up_dn_revision - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
8608
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Индикатор может быть полезен трейдерам, которые торгуют, учитывая волновую структуру рынка, а так же для создания без индикаторных систем торговли, основанных только на структуре рынка.


Верхние экстремумы определяются по максимумам баров, нижние экстремумы по минимумам баров, причем учитывается только по одному бару с каждой стороны от бара на котором определяется экстремум. Логика определения экстремумов определена в функциях ExistUp и ExistDn кода индикатора. В ходе определения экстремумов, определяется актуальность найденного экстремума, недействительные экстремумы не отображаться.

При наличии большой истории в терминале для того, что бы избежать излишней загрузки терминала, необходимо ограничивать глубину просмотра истории индикатором с помощью параметра QuantityOfBars.

Удачной торговли!

Nazad_v_buduchee (Back_In_Future.mq4 ) Nazad_v_buduchee (Back_In_Future.mq4 )

Видим вчерашний день сегодня.

MACD-ADX MACD-ADX

Советник на базе индикаторов MACD и ADX

Sidus_Bago (улучшенный) Sidus_Bago (улучшенный)

Работает на основе двух МА и RSI с возможностью настройки параметров. Выдаёт сигналы на покупку или продажу с оповещением алертом.

Советник для выставления безубытка (версия 4) Советник для выставления безубытка (версия 4)

Советник для выставления безубытка для неприбыльных позиций, а для прибыльных позиций, при достижении вычисленного уровня безубытка, начинает работать траллинг до тех пор пока не получим максимальную прибыль.