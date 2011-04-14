Ставь лайки и следи за новостями
utter_up_dn_revision - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор может быть полезен трейдерам, которые торгуют, учитывая волновую структуру рынка, а так же для создания без индикаторных систем торговли, основанных только на структуре рынка.
Верхние экстремумы определяются по максимумам баров, нижние экстремумы по минимумам баров, причем учитывается только по одному бару с каждой стороны от бара на котором определяется экстремум. Логика определения экстремумов определена в функциях ExistUp и ExistDn кода индикатора. В ходе определения экстремумов, определяется актуальность найденного экстремума, недействительные экстремумы не отображаться.
При наличии большой истории в терминале для того, что бы избежать излишней загрузки терминала, необходимо ограничивать глубину просмотра истории индикатором с помощью параметра QuantityOfBars.
