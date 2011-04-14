Предлагаю вниманию общественности очередной из моих экспериментов ходе в освоении MQL4.

Советник на базе технических индикаторов:

MACD для определения направления движения;

ADX для направления силы движения.

Сделки совершаются при движении основных и сигнальных линий MACD вверх (для покупки) и вниз (для продажи).

Основная линия ADX в обоих случаях должна двигаться вверх и быть выше значения 20 (настраиваемо).

Реализовано закрытие части объема и трейлинг.

Можно торговать как фиксированным объемом, так и по заданному размеру риска.

Результаты прогона в тестере с начала прошлого года приведены ниже.

Эксперимент проводился на паре EURUSD с интервалом H1.

На демо и реальном счете советник не гонялся. Перед использованием рекомендую оптимизировать с начала текущего года.