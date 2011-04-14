CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

MACD-ADX - эксперт для MetaTrader 4

Sergey Deev
Просмотров:
9573
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Предлагаю вниманию общественности очередной из моих экспериментов ходе в освоении MQL4.

Советник на базе технических индикаторов:

  • MACD для определения направления движения;
  • ADX для направления силы движения.

Сделки совершаются при движении основных и сигнальных линий MACD вверх (для покупки) и вниз (для продажи).

Основная линия ADX в обоих случаях должна двигаться вверх и быть выше значения 20 (настраиваемо).

Реализовано закрытие части объема и трейлинг.

Можно торговать как фиксированным объемом, так и по заданному размеру риска.

Результаты прогона в тестере с начала прошлого года приведены ниже.

Эксперимент проводился на паре EURUSD с интервалом H1.

На демо и реальном счете советник не гонялся. Перед использованием рекомендую оптимизировать с начала текущего года.

Block_err_130_exp_ZZSemafor_Block Block_err_130_exp_ZZSemafor_Block

Block_err_130 в эксперте «exp_ZZSemafor_Block».

Скрипт Urdala_History_Graf. Переносит сделки с истории на график. Скрипт Urdala_History_Graf. Переносит сделки с истории на график.

При помещении скрипта на график, он выводит на график все сделки по данной паре из истории сделок, как в тестере. При повторном помещении скрипта, удаляет на графике все объекты, которые он нарисовал до этого.

Nazad_v_buduchee (Back_In_Future.mq4 ) Nazad_v_buduchee (Back_In_Future.mq4 )

Видим вчерашний день сегодня.

utter_up_dn_revision utter_up_dn_revision

В отличии от стандартных "фракталов" и всевозможных зиг-загов, индикатор показывает "внутреннюю структуру рынка" максимально приближенно к действительной. Отличается от ранее опубликованного индикатора пересмотренным кодом и алгоритмом.