MACD-ADX - эксперт для MetaTrader 4
Просмотров:
- 9573
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Предлагаю вниманию общественности очередной из моих экспериментов ходе в освоении MQL4.
Советник на базе технических индикаторов:
- MACD для определения направления движения;
- ADX для направления силы движения.
Сделки совершаются при движении основных и сигнальных линий MACD вверх (для покупки) и вниз (для продажи).
Основная линия ADX в обоих случаях должна двигаться вверх и быть выше значения 20 (настраиваемо).
Реализовано закрытие части объема и трейлинг.
Можно торговать как фиксированным объемом, так и по заданному размеру риска.
Результаты прогона в тестере с начала прошлого года приведены ниже.
Эксперимент проводился на паре EURUSD с интервалом H1.
На демо и реальном счете советник не гонялся. Перед использованием рекомендую оптимизировать с начала текущего года.
