Рябята, выкладываю два советника:



1. ProfitunityDirect - по пяти измерениям Б.Вильямса - рабочий вариант (с контролем открытия нового бара) - изготовлен из кода для трех экранов А.Элдера, поэтому внимания не обращайте на участки кода, в которых задействованы переменные и сам трал рыночного ордера по двум АТР, а также переменные и расчеты уровней SL и ТР - в функциях (include) - variables, tral_stop.mqh - используется только для трала отложенного ордера ("специальный голубой цвет" - у Б.Вильямса), opеn_ord.mqh, кроме этого в рабочей версии не в полном объеме используется функция и индикатор inform, вместо этого в режиме визуализации при работе "по свечам" через F12 - по шагам, во вкладке "журнал" окна тестера стратегий возможно просматривать - какая функция, что делает (открытие и установка ордера по какому измерению и какие при этом значения значимых для этого события переменных (аналог информ - мною запринтована работа торговых функций)), также пока не задействована ф-ия t_trend_period, отвечающая за "старший" фильтр - все для начала по книжке Б.Вильямса.

2 .ProfitunityInvers - инверсная версия первого сова, т.е., если первый сов ловит и отрабатывает трендовые участки - как? (можете посмотреть видео в этой ветке здесь - последний пост странички в прикр. архиве), то инверсная версия - работает во флете, на отработку ценой возвращения к своей скольз средней. В этой версии в инклюде Criterion - все правки комментов я оставил без изменений, но в вызывающей его ф-ии Trade() - внесены соответствующие комментарии, т.е. где раньше покупали и доливали (на пробой - в направлении возможного трендового движения, то сейчас продаем и доливаем в направлении возможного отката цены к своему скольз. среднему значению). Кроме этого учтены там и там соответствующие цены открытий и установки ордеров как в лонг, так и в шорт.

Вообще, первая и вторая стратегии нуждаются в доработке - в частности им "старший" необходим трендо-флетовый переключатель (внутри которого они обе хорошо бы себя чувствовали), например, работать по первой стратегии на Н1, Н4 внутри какого - либо более "старшего" фильтра (допустим, ADX на D1, кстати, его расчет присутствует в Criterion.mqh на основе данных с ф-ии t_trend_period), определяющего глобальный тренд... Структура советника - модульная, по учебнику - здесь. Возможно, у кого-либо появится желание улучшить, предложенные варианты сов, поделиться методами и результатами.



Привожу примеры работы сов на Н4 с начала 2010 года по настоящее время







Количество сделок отличается на 7 штук - но это в пределах допустимой погрешности и связано возможно с установкой и тралом в последствие не сработанных отложенников, картинки получились инверсны - это главное. Крутой вертикальный подъем графика баланса на первой картинке - это отработка тренда первым совом в сентябре (видео выше представлено), во флетовых участках сливает... Крутое пике на второй картинке - это слив баланса вторым совом во время безоткатного сентябрьского тренда прошлого года также на ТФ Н4, зато на остальном временном промежутке набирает и к настоящему времени очень хорошо - угол линии баланса явно выше 45 гр. :-)))



Вообще, при тестировании этих сов в чистом виде на EURUSD на Н4 и дневках с 2001 г по наст время - лучше себя проявил второй вариант...(и это второй - флетовый сов... - лучше он смотрится на EURGBP, конечно).



П.С. Код не оптимален в написании, вопросы по составлению алгоритмов определения торговых критериев и их переводу в код мной решались "в лоб", поэтому критику можете оставить при себе, вместе с тем, приму во внимание конкретные пути повышения результативности работы обоих систем, можно здесь и смотреть...



П.П.С. Прикрепленный файл состоит из архива - отчетов о работе сов, папки experts, в которой находятся папки include и indicators - размещаете в аналогичные папки своих терминалов, а также сами совы с файлом настроек - *.set. После разархивирования размещаете содержимое папок в аналогичные папки своих клиентских терминалов и вперед... - размещать на разных терминалах, т.к. названия вложенных модулей одинаковы.

