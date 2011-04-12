CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

ex_Signal_V2 релиз 2011_04_22 - эксперт для MetaTrader 4

Sergey Guliaev
Просмотров:
5069
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Новая, полностью переделанная версия эксперта ex_Signal. Мультивалютник, оповещает обо всех событиях происходящих на счёте при помощи бегущей строки, алертом и звуком (в зависимости от настроек), что позволяет сберечь ваши нервы и зрение.

Настройки:

  • Alert_Close_ON = true; //оповещать алертом о закрытии ордеров
  • Alert_Open_ON = true; //оповещать алертом об открытии ордеров
  • Sound_ON = true; //звуковое оповещение (включается только при выключенном алерте)
  • REPORT = true; //разрешить вывод текущей информации в динамической строке
  • ADD_IN_LOG = false; //добавление информации динамической строки в лог файл
  • _TimeShowInfo = 10; //время экспозиции динамической строки

Для звуковых оповещений в папку sounds терминала необходимо распаковать прилагаемый звуковой архив sound.zip

Программа реализована в виде советника, поскольку индикатор не может осуществлять торговые функции.

Советник можно установить на любое свободное окно терминала.

ProfitUnityDirect & ProfitUnityInvers ProfitUnityDirect & ProfitUnityInvers

Советник по пяти измерениям Б.Вильямса - прямая и "обратная" (инвертированные) версии.

Корреляция времени прихода тиков с их ценами . Корреляция времени прихода тиков с их ценами .

Времена прихода тиков разбиты на две группы: четные и нечетные. Четные - движение вверх, нечетные - вниз.

Советник, основанный на ГЭП Советник, основанный на ГЭП

Советник выставляет ордера в сторону, противоположную ГЭПу

Советник для выставления безубытка Советник для выставления безубытка

Советник выставляет уровень безубытка для открытых оредров. Модифицированная версия.