Описание:



Новая, полностью переделанная версия эксперта ex_Signal. Мультивалютник, оповещает обо всех событиях происходящих на счёте при помощи бегущей строки, алертом и звуком (в зависимости от настроек), что позволяет сберечь ваши нервы и зрение.



Настройки:

Alert_Close_ON = true; //оповещать алертом о закрытии ордеров

Alert_Open_ON = true; //оповещать алертом об открытии ордеров

Sound_ON = true; //звуковое оповещение (включается только при выключенном алерте)

REPORT = true; //разрешить вывод текущей информации в динамической строке

ADD_IN_LOG = false; //добавление информации динамической строки в лог файл

_TimeShowInfo = 10; //время экспозиции динамической строки

Для звуковых оповещений в папку sounds терминала необходимо распаковать прилагаемый звуковой архив sound.zip

Программа реализована в виде советника, поскольку индикатор не может осуществлять торговые функции.

Советник можно установить на любое свободное окно терминала.

