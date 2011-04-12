Ставь лайки и следи за новостями
ex_Signal_V2 релиз 2011_04_22 - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5069
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Описание:
Новая, полностью переделанная версия эксперта ex_Signal. Мультивалютник, оповещает обо всех событиях происходящих на счёте при помощи бегущей строки, алертом и звуком (в зависимости от настроек), что позволяет сберечь ваши нервы и зрение.
Настройки:
- Alert_Close_ON = true; //оповещать алертом о закрытии ордеров
- Alert_Open_ON = true; //оповещать алертом об открытии ордеров
- Sound_ON = true; //звуковое оповещение (включается только при выключенном алерте)
- REPORT = true; //разрешить вывод текущей информации в динамической строке
- ADD_IN_LOG = false; //добавление информации динамической строки в лог файл
- _TimeShowInfo = 10; //время экспозиции динамической строки
Для звуковых оповещений в папку sounds терминала необходимо распаковать прилагаемый звуковой архив sound.zip
Программа реализована в виде советника, поскольку индикатор не может осуществлять торговые функции.
Советник можно установить на любое свободное окно терминала.
