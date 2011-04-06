CodeBaseРазделы
Puria-M15 - эксперт для MetaTrader 4

Sergey Deev
Предлагаю вниманию общественности мою реализацию метода Пуриа.

В основу метода положены:

  • индикатор быстрой MA
  • два индикатора медленной MA
  • индикатор MACD с недефолтными параметрами.

Основная идея метода - открытие сделки на продажу после перехода быстрой MA выше двух медленных и подтвержения этого посредством MACD.

В моей реализации кроме превышения MACD нулевой линии провеляется ее рост в течении заданного количества тиков.

Во второй версии отказался от M15. Используется только M30. Добавлено частичное закрытие объема, перевод в безубыток по достижении минимального профита и вычисление размеров стартового лота по заданному риску.

Эксперт оптимизирован для торговли EURUSD на таймфрейме M30

График с начала года:

отчет:

Предыдущая версия в исходниках сохранена.

Удачи всем.

