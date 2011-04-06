Ставь лайки и следи за новостями
Puria-M15 - эксперт для MetaTrader 4
Предлагаю вниманию общественности мою реализацию метода Пуриа.
В основу метода положены:
- индикатор быстрой MA
- два индикатора медленной MA
- индикатор MACD с недефолтными параметрами.
Основная идея метода - открытие сделки на продажу после перехода быстрой MA выше двух медленных и подтвержения этого посредством MACD.
В моей реализации кроме превышения MACD нулевой линии провеляется ее рост в течении заданного количества тиков.
Во второй версии отказался от M15. Используется только M30. Добавлено частичное закрытие объема, перевод в безубыток по достижении минимального профита и вычисление размеров стартового лота по заданному риску.
Эксперт оптимизирован для торговли EURUSD на таймфрейме M30
Предыдущая версия в исходниках сохранена.
Удачи всем.
