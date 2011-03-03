



Индикатор может оказаться полезным для любителей группового анализа. Он может отображать от 1 до 8 инструментов, точнее, отображается просто разность мувингов.

На фоне группы достаточно ликвидных и на глаз более-менее кореллирующих инструментов, некоторые слаболиквидные, возможно, могут резковато выпрыгивать с последующим возвратом к общему течению.

На данном индикаторе это заметно.

Параметры:

Smyth = 1; сглаживание

Fast_MA = 1; быстрая LWMA

Slow_MA = 3000; медленная SМА

FastMA_Appl_price = 0; от чего считать быструю МА

0 Close price.

1 Open price.

2 High price.

3 Low price.

4 Median price, (high+low)/2.

5 Typical price, (high+low+close)/3.

6 Weighted close price, (high+low+close+close)/4.



bars = 100000; кол-во отображаемых баров



Sym1 = "GAZP"; символы инструментов

Sym.. = "CHMF";

Sym8 = "URKA";



K1 = 2.5; вводятся усиливающие коэффициенты, при значении "0" инструмент не отображается

K.. = 1;

K8 = 5.2;





Вот, например, межсессионный скачок нашего инструмента (выделен жирной линией) достаточно сильный по сравнению с другими относительно спокойными.

Цена возвращается.