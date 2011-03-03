CodeBaseРазделы
Индикаторы

Индикатор группового движения - i_Stocks_OSMA_04 - индикатор для MetaTrader 4

Sealdo Сергей
5449
(4)
Индикатор может оказаться полезным для любителей группового анализа. Он может отображать от 1 до 8 инструментов, точнее, отображается просто разность мувингов.

На фоне группы достаточно ликвидных и на глаз более-менее кореллирующих инструментов, некоторые слаболиквидные, возможно, могут резковато выпрыгивать с последующим возвратом к общему течению.

На данном индикаторе это заметно.

Параметры:

Smyth = 1; сглаживание
Fast_MA = 1; быстрая LWMA
Slow_MA = 3000; медленная SМА
FastMA_Appl_price = 0; от чего считать быструю МА
0 Close price.
1 Open price.
2 High price.
3 Low price.
4 Median price, (high+low)/2.
5 Typical price, (high+low+close)/3.
6 Weighted close price, (high+low+close+close)/4.

bars = 100000; кол-во отображаемых баров

Sym1 = "GAZP"; символы инструментов
Sym.. = "CHMF";
Sym8 = "URKA";

K1 = 2.5; вводятся усиливающие коэффициенты, при значении "0" инструмент не отображается
K.. = 1;
K8 = 5.2;

Вот, например, межсессионный скачок нашего инструмента (выделен жирной линией) достаточно сильный по сравнению с другими относительно спокойными.

Цена возвращается.

